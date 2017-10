Afacerişti cu cărţi de vizită şi oferte online

Afaceriști cu cărți de vizită și oferte online

Dacă prima bătrână ne-a dictat numărul de telefon, în cazul în care verii din Bucu-rești optează pentru oferta ei, o alta, mai modernă de această dată, a scos din geantă, surprinzător, o carte de vizită. „Uite cartea mea de vizită dacă vă hotărâți". Pentru ca turistul, necunoscător al orașului, să nu se rătăcească, pe carte scrie, pe lângă numerele de telefon, și adresa completă, și mijlocul de transport cu care se poate ajunge de la gară la „pensiune", precum și stația la care acesta trebuie să coboare. Conștienți fiind de faptul că trăim în era tehnologiei și internetul le oferă o șansă în plus, ca să nu mai vorbim de această… disperare a posturii cu cheia la margine de drum, unii particulari s-au gândit să își expună ofertele de cazare și pe internet. Pe google, celebrul motor de căutare, dacă scrii rezervări, cazări, cta, găsești, pe lângă prețuri de hoteluri, vile sau pensiuni, și costuri și numere de telefon ale particularilor. Site-ul www.cta.ro este plin cu oferte de cazare, care cuprind prețul și distanța până la plajă, precum și o descriere a condițiilor (apă caldă, aer condiționat etc.).