Adevărul din spatele succesului: Nu mai vreau să vând sex!

Ştire online publicată Joi, 25 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Kylie Bisutti a renunțat la modeling pentru Dumnezeu, iar tânăra de 23 de ani nu regretă nicio clipă. În noua sa carte de memorii, "I'm no angel", fata dezvăluie partea întunecată a slujbei de Înger al Victoria's Secret și motivele care au făcut-o să renunțe."Eram plătită să mă dezbrac și să pozez provocator ca să seduc bărbați. Nu mai prezentam haine, eram o bucată de carne. La doi ani după ce am început să defilez pentru Victoria's Secret, am înțeles că nu mai vreau să vând sex.Nu mâncam decât terci de ovăz, fructe și legume. Am 1,78 m, dar aveam 51 de kilograme și nimeni nu mă chema la preselecții. Agentul meu mi-a spus, enervat: "Nu te cheamă pentru că arăți ca o vacă, Kylie. Trebuie să slăbești".Bisutti, scrie Yahoo OMG, trăiește la o fermă din Montana cu soțul ei, amândoi făcând voluntariat pentru biserica locală, scrie realitatea.net.