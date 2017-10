Adamclisi, simbolul romanizării noastre

Comuna din partea de sud a Constanței, Adamclisi, are un trecut istoric impresionant. Numele său provine de la denumirea turcească „Adam Kilisse” care în traducere înseamnă Casa lui Adam, mai exact Biserica Omului, și asta pentru că turcii considerau monu-mentul Tropaeum Traiani drept un loc sacru. Pentru pasionații de arheologie, istorie, sau pur și simplu pentru cei curioși este bine de știut că, odată poposiți în această comună, puteți vizita Complexul muzeal Tropaeum Traiani, care este format din trei obiective turistice. Primul ar fi monumentul triumfal Tropaeum Traiani, cercetat de arheologul Grigore Tocilescu între anii 1882 și1895. Acesta a fost ridicat în cinstea împăratului Traian, în perioada 106-109 și reprezintă triumful armatei romanilor asupra celei dacice conduse de Decebal, în primul război daco-roman desfășurat între anii 101-102. Mărețul monument are 40 de metri înălțime și 40 de metri lățime fiind construit de nimeni altul decât Apollodor din Damasc, cel care a proiectat Columna lui Traian de la Roma, cât și podul de peste Dunăre de la Drobeta Turnu-Severin. Actualul monument este o replică a originalului care ajungea la 39 de metri înălțime și avea diametrul de 38 de metri. Refacerea lui a început în 1977 și a durat trei ani, tot atât cât le-a luat romanilor să îl construiască. Piesele originale (o parte au fost recuperate din curțile oamenilor, fiind folosite la construcția fântânilor, a hambarelor) sunt adăpostite în muzeul construit în centrul satului Adamclisi. La doi kilometri de monument se află cetatea pe care Traian a numit-o Tropaeum Traiani, o zonă cu o amprentă istorică bine impregnată, reprezentând al doilea obiectiv turistic. Ea a fost construită odată cu monumentul și este considerată drept cea mai mare așezare civilă romană de pe teritoriul Dobrogei. A fost locuită la început de familiile vete-ranilor din războaiele daco-romane. După câțiva ani, cetatea a fost ridi-cată la rangul de municipium. Apoi, a fost reconstruită din temelii de împăratul Constantin cel Mare (care a domnit între anii 306- 337). După anul 587, odată cu invazia avarilor, cetatea a fost abandonată definitiv. Muzeul Tropaeum Traiani este, bineînțeles, al treilea obiectiv turistic care a fost inaugurat în anul 1977, odată cu reconstruirea vechiului monument. Aici, intrarea costă 3,5 lei pentru copii și 7 lei pentru adulți. Potrivit ghidului muzeului, d-na. Mariana Petruț, numărul vizitatorilor crește de la an la an. Dacă la finalul anului 2009, prin incinta clădirii au trecut peste 19.000 de vizitatori, printre care se numără atât turiști români cât și străini, la finalul anului 2010 cifra lor depășea 22.000. De la începutul anului 2011, mai bine de 400 de persoane și-au îmbogățit cunoștințele în materie de istorie și arheologie, vizitând acest muzeu. El cuprinde numeroase obiecte desco-perite în cetatea Tropaeum Traiani, precum vase, unelte,sau podoabe, cât și bucăți originale din monumentul ridicat pentru a omagia înfrângerea geto-dacilor din 102.