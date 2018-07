Academia de vară de la Capidava "Atlantykron", la ediția Centenarium

Între 27 iulie și 5 august, pe insula dunăreană Atlantykron, în dreptul castrului antic Capidava, se va desfășura cea de-a XXIX-a ediție a Academiei de Vară pentru Tineret, Știință, Cultură, Artă și Sport „Atlantykron”.Purtând genericul „Centenarium”, Atlantykron este singurul eveniment de acest gen din România cu o tradiție de 29 de ani și, potrivit multor invitați speciali din străinătate, un eveniment de profil unic în lume. Inedita Academie, organizată în natură și departe de civilizația urbană, are ca scop accesul la cunoaștere al tinerilor și reunește experți de talie mondială, din care unii au primit premiul Nobel și predau gratuit cursuri tinerilor interesați, și tehnologie de ultimă generație, pe o insulă care are mai puțin de un kilometru. Aici se desfășoară demonstrații științifice și cursuri de artă sau de comunicare așa cum în nicio școală nu se predau, participanții stând pe iarbă, sub cerul liber, sub stele.Organizatorii actualei ediții a Academiei Atlantykron sunt Fundația World Genesis din SUA, revista Știință și Tehnică și Asociația pentru Tineret și Evoluție în parteneriat cu Asociația pentru Inovație, Asociația de Studii Esoterice, Feng Shui și Terapii Complementare – Club UNESCO, Asociația Națională de Hipnoză Clinică Eriksoniană și Terapii Scurte, Centrul European de Educație Medicală și Asociația Culturală Adsum.Sunt așteptați circa 500 de tineri participanți, lectori, invitați și organizatori din toate zonele țării. Printre invitați, și-au confirmat prezența personalități de marcă din știință, cultură, artă sau sport din România, SUA, Canada și Italia.Deși trăim într-o epocă a tehnologiei, oamenii pot proiecta viitorul, cel mai eficient, în mijlocul naturii – natură de care nu trebuie să ne despărțim niciodată. Ca un paradox, semnalul de telefonie mobilă nu este satisfăcător în regiune, în schimb, pe insulă este asigurată conexiune wireless la internet și sunt sute de device-uri de ultimă oră. Multe evenimente și idei sunt transmise de la fața locului pe internet și, pe de altă parte, în fiecare zi este asigurată comunicarea cu invitații virtuali prin intermediul videoconferințelor – devenite tradiție pe insulă de aproape 15 ani. Ca o idee, în anii 90, participanții aveau ca „unelte” doar pixul și hârtia ori mașina de scris, iar primul computer 386 a ajuns pe legendara insulă în 1993, iar prima conexiune stabilă la Internet a fost asigurată în 2001. Ca un exemplu, atelierul de comunicații radio, devenit deja tradiție de câțiva ani, va avea 12 cursuri, cunoscând, astfel, o amploare fără precedent. În timpul evenimentului, Academia Atlantykron este conectată la rețeaua internațională de radioamatori.