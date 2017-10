Abuzuri sexuale de 166 milioane de $: ultima notă de plată a Bisericii Catolice

Sâmbătă, 26 Martie 2011

Bogatul ordin iezuit numit "Oregon Province of the Society of Jesus" din SUA a fost obligat vineri de justiție să plătească 166 de milioane de $ despăgubiri celor 450 de victime ale abuzurilor sexuale exercitate de preoții săi în școlile patronate de acesta. Ordinul pretinde că despăgubirile l-au băgat în faliment, potrivit Realitatea.net. Suma este a treia ca mărime plătită de Biserica Catolică din Statele Unite pentru a răscumpăra într-un fel abuzurile sexuale la care au fost supuși copiii de către preoții săi, cea mai mare, 660 de milioane de dolari, fiind plătită de Dioceza Los Angeles pentru 508 victime, urmată de cea de 198 de milioane de dolari, plătită de Dioceza San Diego pentru 144 de victime. Ordinul iezuit este acuzat că a abuzat copiii, nativi americani și nativi din Alaska, ce-i fuseseră dați în grijă la școală în anii '60-'70, în mai multe state din nord-vestul SUA, scrie independent.co.uk, citand Associated Press. Biserica Catolică a fost acuzată la proces că s-a folosit de aceste școli pentru a scăpa de preoții cu probleme.