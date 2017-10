A venit primăvara, ieşim la aer! Cum facem o curte mică să pară mai mare

A venit primăvara, ieșim la aer! Cum facem o curte mică să pară mai mare

Sâmbătă, 06 Mai 2017

Odată cu primăvara vine și căutarea unor soluții pentru amenajarea curții. De obicei, casele din ziua de azi au curți mici, iar ocuparea unui spațiu cu dimensiuni mici este un pic mai problematică. Deci iată câteva sfaturi de care trebuie să țineți cont, dacă aveți o curte mică, conform concept-casa.roFără plăci de betoane sau produse compozite în clasicele forme întâlnite pe toate drumurile României. Rezultatul? O curte care va arăta un teren gol, un mic deșert, care va atrage mereu căldura soarelui și va obosi privirea. Nici cu niște copăcei plantați lângă gard nu veți îmbunătăți prea mult situația. Unei curți mici îi trebuie vegetație!Evitați simetria. Nu creați un ax central sau un centru. Nu puneți ceva fix în centru, pentru că ochiul va căuta instinctiv marginile spațiului ca să își găsească un sprijin, să stabilească un echilibru. Distanțele egale față de un punct care atrage atenția face ca spațiul respectiv să pară mic. Un copac, o masă, o bancă - toate acestea, în cazul unei curți mici, nu se pun în centru. Chiar și fântânile arteziene ornamentale de exterior se pun într-un colț, aproape de gard sau lângă terasă pentru un plus de umiditate, chiar dacă tentația este de a le pune în mijlocul curții.Trebuie un contrast, dar nu prea mare. Cel mai des curtea are 4 laturi, creând o formă rectangulară. Una dintre laturi trebuie să aibă o culoare diferită de celelalte, dar, în același timp, nu este recomandabil un contrast foarte mare. Dacă zidurile casei sau gardul sunt gri, nu putem colora o parte a gardului în roșu. Culoarea aprinsă va atrage privirea la început, pentru ca apoi restul locului să pară mic, strângându-se în jurul petei de culoare predominante. De aceea este recomandabil să avem pe laturile curții culori calde, în același registru cromatic. De exemplu, dacă avem un gard de lemn natur, zidul casei care dă spre curte poate să fie acoperit cu piatră naturală puțin mai închisă la culoare. Sau o parte a gardului poate fi zidit din rocarie sau bolovani. Va crea o atmosferă foarte liniștitoare!Înălțimea plantelor. Felul în care aranjăm plantele într-o curte mică este esențial. După ce am evitat simetria în plan general, trebuie să continuăm același lucru și în detaliu. Nu putem să punem plante înalte peste tot, indiferent dacă inițial ne va încânta ideea că ne vom afla ca într-o pădure, protejați de civilizație. Curând ne vom obișnui cu înălțimea „pădurii”, iar lipsa unei linii mai jos de nivelul ochilor, stând pe scaun, va deveni obositoare. Deci, trebuie să avem plante de diferite înălțimi, culori, printre care să punem roci mari sau pietre mici. Uneori, oricât ar fi de aglomerată o curte, dacă înălțimea obiectelor este diferită, spațiul va fi perceput poate nu foarte mare, însă sigur primitor. Altfel spus, noi trebuie să dominăm spațiul, nu să ne lăsăm noi dominați de el.Detaliul ornamentelor. Ornamentele pentru înfrumusețarea grădinii se găsesc din belșug și pe toate drumurile. Faptul că ele se găsesc peste tot reprezintă o atracție la care majoritatea nu pot rezista. Plasticul este dușmanul declarat al unei curți mici din care vrem să facem un spațiu cât mai natural cu putință. Sigur vă veți întreba ce legătură are plasticul cu senzația de spațialitate, de crearea unui loc care să pară mai mare și, deci, mai confortabil. Iată care e legătura! În mod instinctiv, privirea omului urmărește într-un spațiu să își armonizeze toate elementele, să le aducă la un numitor comun. Sigur ați remarcat că într-o curte frumos aranjată atmosfera este stricată de obiecte de plastic precum: ghivecele suspendate și mai ales mesele și scaunele de plastic etc. Contrastul este evident și supărator între materialele artificiale și cele naturale. Curtea trebuie să fie un loc al elementelor naturale: lemn, piatră, fier.