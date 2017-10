A treia generaţie de playere high-definition Samsung

A treia generație de playere high-definition Samsung

Ştire online publicată Luni, 03 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Samsung Electronics Co., Ltd., lider global în domeniul produselor electronice de larg consum și al tehnologiei digitale, își extinde oferta de playere optice cu redare de înaltă definiție lansând modelele BD-P1400, BD-P2400 și BD-UP5000, precum și primul sistem Bluray Home Theater. Acum, iubitorii de home entertainment se pot bucura acasă de experiența cea mai apropiată calitativ de vizionarea unui film la cinematograf. Bazându-se pe succesul de care s-au bucurat modelul Samsung BD-P1000 (primul player Blu/ray din lume) și a doua sa generație - BD-P1200, noua linie de playere high definition oferită de Samsung răs-punde nevoii consumatorului pentru un conținut video și audio de cea mai bună calitate. „Samsung este încântat să introducă pe piață o nouă linie de playere de înaltă definiție, care vor îmbogăți experiența de utilizare personală”, a declarat Dongsoo Jun, Executive Vice Presi-dent, Samsung’s Digital AV Division. „În 2008, piața pentru playere HD va crește de aproape trei ori comparativ cu nivelul acestui an. Începând cu modelul de top, BD-UP5000, până la BD-P1400 și primul său sistem home theater cu redarea Bluray, Samsung oferă o serie de produse la diverse prețuri, care să acopere cererea tot mai puternică a consumatorilor”, a adăugat Dongsoo Jun.Samsung Electronics Co., Ltd., lider global în domeniul produselor electronice de larg consum și al tehnologiei digitale, își extinde oferta de playere optice cu redare de înaltă definiție lansând modelele BD-P1400, BD-P2400 și BD-UP5000, precum și primul sistem Bluray Home Theater. Acum, iubitorii de home entertainment se pot bucura acasă de experiența cea mai apropiată calitativ de vizionarea unui film la cinematograf. Bazându-se pe succesul de care s-au bucurat modelul Samsung BD-P1000 (primul player Blu/ray din lume) și a doua sa generație - BD-P1200, noua linie de playere high definition oferită de Samsung răs-punde nevoii consumatorului pentru un conținut video și audio de cea mai bună calitate. „Samsung este încântat să introducă pe piață o nouă linie de playere de înaltă definiție, care vor îmbogăți experiența de utilizare personală”, a declarat Dongsoo Jun, Executive Vice Presi-dent, Samsung’s Digital AV Division. „În 2008, piața pentru playere HD va crește de aproape trei ori comparativ cu nivelul acestui an. Începând cu modelul de top, BD-UP5000, până la BD-P1400 și primul său sistem home theater cu redarea Bluray, Samsung oferă o serie de produse la diverse prețuri, care să acopere cererea tot mai puternică a consumatorilor”, a adăugat Dongsoo Jun.