A treia ediţie „Folk You”, in memoriam Florian Pittiş

A treia ediție „Folk You”, in memoriam Florian Pittiș

Ştire online publicată Luni, 13 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Record de spectatori, sâmbătă seară, la concertul Folk You din Vama Veche, devenită, pentru a treia oară, kilometrul zero al muzicii bune. Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Nicu Covaci și mulți alții au adus un omagiu prietenului și artistului Florian Pittiș. Pe scaunul așezat pe scenă nu a stat nimeni. Moțu Pittiș ar fi trebuit să fie, ca și la edițiile ante-rioare, gazda evenimentului. A treia ediție a festiva-lului Folk You, organizată de Jurnalul Național și dedicată memoriei lui Florian Pittiș, a strâns pe scenă prieteni de o viață ai lui Florian Pittiș: Nicu Covaci, Alexandru Andrieș, Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Ducu Bertzi, Florin Chilian. Iar lista este lungă. Alături de ei, folkiști tineri, care au conferit Festivalului un suflu proaspăt. Apreciat din plin de public. Pe scaunul gol așezat pe scena din Vama Veche nu s-a așezat nimeni. Florian Pittiș ar fi trebuit să fie, ca și la edițiile anterioare, amfitrionul evenimentului. Folkiștii sunt convinși că festivalul va continua cu același succes și anul viitor.