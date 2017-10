A rupt cu dintii un castron de inox

Ştire online publicată Luni, 07 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

A spart un Cd cu omoplatii La Festivalul Primaverii, chinezii s-au intrecut sa demonstreze care mai de care ca sunt capabili sa faca lucruri iesite din comun. La Beijing, in parcul Longtanhu, a avut loc Festivalul Primaverii, la care au venit zeci de temerari dornici sa arate ca stiu sa faca tot felul de lucruri care mai de care mai ciudate. Acerba batalie dintre participanti a facut deliciul celor prezenti la ineditul spectacol, care a fost urmarit cu sufletul la gura. Una dintre cele mai apreciate aparitii a fost cea a unui barbat care a fost capabil sa rupa cu dintii un castron de inox. Printre cei care au tinut cu orice pret sa-si etaleze calitatile s-au aflat si un barbat care a sustinut, pe dantura, pret de cateva momente, o ditamai masa din lemn si metal. O chinezoaica a invartit cercul pe mijloc in timp ce se deplasa pe un dispozitiv cu bile. Un tanar a dovedit ca este foarte puternic, reusind sa sparga in bucati un CD asezat intre omoplatii sai. Citeste mai departe...