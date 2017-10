A murit incercand sa prinda mingea

Ştire online publicată Luni, 11 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un suporter al echipei Texas Rangers a cazut de la o inaltime de sase metri in incercarea de a prinde o minge ce ajunsese in tribuna.Tragedie in America, la meciul dintre Texas Rangers si Oakland Athletics. Un fan al celor de la Rangers a incercat sa prinda o minge care ajunsese in tribuna, dar s-a aplecat prea mult peste balustrada si a cazut in cap, de la o inaltime de sase metri. Barbatul a murit pe loc. Nu este primul incident de acest fel care se intampla pe arena Rangers Ballpark. Anul trecut, tot in iulie, un alt spectator a cazut de la o inaltime de zece metri, si a suferit o fractura de craniu si si-a luxat glezna. in picaj. Fanul a alunecat din tribuna. Citeste mai departe