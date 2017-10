A început Festivalul Internaţional de Film Independent Anonimul 2009

A început Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul 2009

La Complexul Cinema din Green Village, Sfântul Gheorghe are loc, între 10 și 16 august, Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul 2009. Festivalul își păstrează structura competițională, cu secțiunile de lungmetraj, scurtmetraj ficțiune și scurtmetraj animație. Festivalul pe nisip din Sfântul Gheorghe se află la cea de-a VI-a ediție și este dedicat, exclusiv, publicului iubitor de film și natură. Potrivit organizatorilor, în timpul zilei, filmele vor fi proiectate în sălile Complexului Cinema din Green Village. Intrarea se face pe bază de invitații, care se distribuie la Info Point-ul Anonimul, amplasat în Dolphin Camping, în limita locurilor disponibile. În timpul nopții, toate filmele se proiectează în camping, pe un ecran gigant, în aer liber. Intrarea este liberă. Secțiunea de lungmetraj Cele șapte titluri propuse pentru competiția de lungmetraj sunt: r „Uzak Ihtimal”/”Wrong Rosary”, în regia lui Mahmut Fazil Coskun din Turcia; r „Tulpan”, în regia lui Sergei Dvortsevoy din Kazakhstan; r „Cealaltă Irina”, în regia lui Andrei Gruzsniczki din România; r „Treeless Mountain”, în regia lui So-Yong Kim din Coreea de Sud; r „Una semana solos”, în regia Celinei Murga din Argentina; r „Stella”, în regia lui Sylvie Verheyde din Franța; r „199 Recetas para ser feliz”, în regia lui Andrés Waissbluth din Chile. Cele șapte titluri concurează pentru marele premiu al Festivalului de film Anonimul, în valoare de 3.000 de dolari, premiu acordat anul acesta exclusiv pe baza voturilor exprimate de publicul prezent la Sfântul Gheorghe. Secțiunea de scurtmetraj ficțiune Competiția de scurtmetraj numără 42 de titluri, 24 scurtmetraje de ficțiune, respectiv 18 scurtmetraje de animație, selecționate de criticul de film Irina Margareta Nistor și de Ludmila Cvikova. Dintre cele 24 de scurtmetraje de ficțiune incluse în competiție, nouă sunt românești: r „Pe seama ta”, regia Anamaria Lazarovici; r „Uriașul”, regia Mihai Ionescu; r „Eu sunt eu”, regia Monica Istrate; r „Nunta lui Oli”, regia Tudor Cristian Jurgiu; r „Numele meu este…”, regia Dorin Moldoveanu; r „Tarantyno”, regia Mircea Nestor; r „O familie…”, regia Emanuel Pârvu; r „Caviar”, regia Răzvan Savescu; r „Fabulosul destin al lui Toma Cuzin”, regia Vlad Trandafir & Paul Negoescu. Celelalte filme de scurtmetraj sunt: r „Imaginary Friend Practical Manual”, regia Ciro Altabas din Spania; r „Shot”, regia Claudio Colombo din Italia; r „The Forbidden Story”, regia Hiren Dave din India; r „Jade”, regia Daniel Elliott din Marea Britanie; r „I’ll Tell On You”, regia Marco Gianfreda din Italia; r „Fire Woman”, regia Marcin Gladych din Polonia; r „Shame”, regia Hasan Gunduz din Turcia; r „Gangnam Station Gate No. 6", regia Minji Kim din Coreea de Sud; r „Balcony Boy”, regia Pilar Palomero din Spania; r „Elephants”, regia Sally Pearce din Marea Britanie; r „Princess Margaret Blvd.”, regia lui Kazik Radwanski din Canada; r „Celluloidiva”, regia Harald Schlei-cher din Germania; r „Noura”, regia Mohammad Tawfik din Irak; r „Project Ion”, regia Dawn Westlake din SUA; r „Here’s Herbie”, regia Mary Wickliffe din SUA. Cele 24 de scurtmetraje concurează pentru premiul de cel mai bun scurtmetraj de ficțiune, în valoare de 1.000 de dolari, și pentru premiul Ovidiu Bose Pastina, în valoare de 1.000 de dolari, acordat de fundația Anonimul. Tot publicul va alege filmul câștigător. Secțiunea de scurtmetraj animație În secțiunea de animație, 4 dintre cele 18 sunt scurtmetraje românești: r „Ca-n trafic”, regia Liviu Bărbulescu & Mădălina Sauca; r „Urban Tree”, regia Vali Chincișan; „Cântecul inocenței”, regia Ion Frecea; r „Marile speranțe”, regia Alexei Gubenco. Celelalte scurtmetraje sunt: r „Garden”, regia Pirjetta Brander; r „Post!”, regia lui Mathias Bruhn & Christian Asmussen; r „Pirate’s Song”, regia Raúl Cornejo, Patricia Guisado, Antonio Isardo; r „Pablo Molina”, regia Lohengrin Navarro; r „Pimpin’ Planet Mars”, regia Rune Eriksson; r „Witchidk”, regia Mauro Frau; r „Mariza”, regia Constantine Krystallis; r „Urs”, regia Moritz Mayerhofer; r „Like Crude Oil”, regia Daniel Pardo; r „Horn Dog”, regia Bill Plympton; r „Santa: The Fascist Years”, regia Bill Plympton; r „How To Eat An Ele-phant”, regia Jansen Raveira; r „No Place Like Home”, regia Rosto; r „Me And My Monster, regia Claudia Röthlin; r „TV Dinner”, regia Simon Tofield. Cele 18 scurtmetraje își dispută premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de animație, în valoare de 1.000 de dolari. Publicul va fi cel care va alege câștigătorul. Seria de concerte debutează marți, 11 august, cu prezentarea, în premieră, a unui experiment - Songs for Andy Warhol’s Screen Tests. Proiectul inedit este susținut de către Lucian Ban, Silent Strike, Sorin Romanescu, împreună cu artistul vizual Dan Basu, având ca background și inspirație Screen Test-urile celebrului artist american Andy Warhol. Concertele ce vor completa programul festivalului îi vor avea ca protagoniști pe Maria Magdalena Dănăila, pe 12 august, muzică folk, începând cu ora 20,30, cvartetul Ambiance, de muzică clasică, va întreține atmosfera joi, 13 august, tot de la 20,30. Vineri, 14 august, îl puteți asculta pe DJ Gojira (muzică electronică). Sâmbătă, 15 august, după festivitatea de decernare a premiilor Anonimul 2009, Berti Barbera și Nicu Patoi vor susține concertul de prezentare al albumului „String A Song”, invitat special fiind Jul Baldovin.