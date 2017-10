A început cartarea naţională a deşeurilor

A început cartarea națională a deșeurilor

Astăzi s-a dat startul cartării deșeurilor din întreaga țară. Acțiunea are loc în cadrul proiectului „Let's Do It, Romania!”, ediția 2011.Cartarea presupune determinarea mormanelor de deșeuri din arealele naturale și stabilirea coordonatelor acestora cu ajutorul GPS-ului, informațiile fiind ulterior încărcate într-un soft special. Obiectivul final al cartării este Harta Deșeurilor, instrumentul cheie pentru organizarea voluntarilor pentru ziua de curățenie națională – 24 septembrie 2011.