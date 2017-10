Disneyland

A fost odată copilăria fără vârstă

Walt Disney spunea odată că e distractiv să faci imposibilul! Și cum să nu fie când ajungi cu 40 de dolari la Hollywood, iar peste ani devii un brand peste câteva regate. La ora actuală, cu încasări totale (din toate activitățile, conform descopera.ro) de 22 de miliarde de dolari anual, compania deține și patru parcuri tematice: Disneyland California (1955), Disney World Florida (1971), Disneyland Tokyo (1983) și Disneyland Paris (1992), iar un al cincilea, Disneyland Hong Kong, a fost inaugurat când primul parc, cel din California, a împlinit 50 de ani de existență. Toate aceste parcuri au o anvergură uimitoare: Walt Disney World din Florida ocupă o suprafață de 47 de mile pătrate (aproape de două ori mai mult decât insula Manhattan), are peste 54.000 de angajați și câteva zeci de milioane de vizitatori anual. Giganticul complex are patru parcuri tematice, două parcuri acvatice, 30 de hoteluri, șase terenuri de golf și două complexe de distracții indoor. Disneyland Paris a avut de la inaugurare, în 1992, peste 130 de milioane de vizitatori, în pofida atitudinii ostile a intelectualității franceze, care-l considera un afront adus culturii țării lor. Această afacere uriașă este în continuă expansiune. Programul Magical Gatherings, lansat în octombrie 2003, este o prioritate mondială în materie de turism și permite grupurilor, oricât de numeroase, să trăiască împreună (ca o comunitate ad-hoc) experiența lumii Disney. Mai există apoi Fast Pass - un program pentru un sistem de acces ce împiedică formarea cozilor insuportabile din parcurile de distracții - și cardul co-branduit Disney VISA, care permite utilizatorilor să câștige excursii sau diferite produse Disney. Disney Magic și Disney Wonder sunt cele două vase de croazieră ale Disney Cruise Line, cu care compania operează în Marea Caraibelor și în Bahamas. Croazierele sunt astfel concepute încât pot satisface așteptările pasagerilor de toate vârstele. Fiecare dintre cele două vase cântărește 83.000 de tone, are un echipaj de 900 de oameni și poate lua la bord 2.400 de pasageri. „Disneyland nu va fi gata niciodată. El va continua să se dezvolte atâta vreme cât oamenii își vor dori ca visele să li se transforme în realitate”, spunea Walt Disney în 1966, cu puțin timp înainte de a se stinge din viață, iar afirmația sa rămâne valabilă și astăzi. Walt Disney a devenit un fenomen planetar, născut în secolul XX pentru a dăinui. Iată variante orientative de sejururi pentru Disneyland Paris, valabile fără transport: două zile/o noapte: de la 153 euro l trei zile/ două nopți: de la 225 euro l patru zile /trei nopți: de la 294 euro l cinci zile/ patru nopți: de la 351 euro l șase zile/cinci nopți: de la 409 euro l șapte zile/ șase nopți: de la 467 euro. Toate prețurile sunt valabile pentru loc în camera dublă cu mic dejun și intrări în parcuri. Unele agenții oferă, la pachetele mari, gratuități pentru copii până în 7 ani.