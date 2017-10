„A fost o ediţie bunicică…chiar bună!”, a spus preşedintele juriului „Mamaiei 2007“, Mădălin Voicu

Nu mai fiți cârcotași!

„A fost o ediție bunicică…chiar bună!”, a spus președintele juriului „Mamaiei 2007“, Mădălin Voicu

A fost o ediție atât de bună încât, de anul viitor, Mădălin Voicu se retrage din funcția de președinte al juriului, post pe care l-a ocupat timp de trei ani. Câștigătoarea ediției 2007 este Lucia Dumitrescu, o tânără din Buzău, care a ocupat locul I la secțiunea interpretare. Ei și ce dacă la creație s-a cântat în engleză? Atât de supărați și afectați au fost organizatorii și membrii juriului, încât i-au dat Luminiței Anghel premiul I la secțiunea creație. Ediția 2007 a Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia 2007“ a demonstrat că bătrâna rampă de lansare a tinerelor talente este în cădere liberă. Și nu are cine să o prindă…Premiile decernate duminică seară au fost pe bune, chiar nu aveai de unde alege, mai ales că și la secțiunea de interpretare, și la creație, s-a falsat pe capete. Explicația pe care ne-au dat-o membrii juriului a fost că, la preselecții, s-a cântat pe negativ, iar aici, live. Deci Big Band-ul Radio e de vină. După trei seri de festival am înțeles că „Mamaia” trăiește încă în anii 50, că nimic nu o poate scoate din atmosfera retro și bătrânească. Prezentare anapoda, concurenți rigizi și îmbrăcați ca pe vremea bunicii, cântece vechi, creații lente și monotone. Pe ici pe acolo câte o scânteie. Iar publicul a taxat această lipsă de strălucire printr-un nivel constant de plictiseală. Ar mai fi de adăugat sonorizarea, care le-a jucat feste multora dintre soliști, dar și toaletele insalubre ale Palatului Festivalurilor Mamaia. O denumire pompoasă, o siglă mare pe un teatru vechi și bătrân, care s-a pregătit pentru festivaluri doar printr-o simplă spoială. 