A fost lansat primul ghid pentru părinţii care au copii cu dizabilităţi

A fost lansat primul ghid pentru părinții care au copii cu dizabilități

„Toții copiii au drepturi egale” - este titlul ghidului adresat părinților copiilor cu dizabilități, lansat joi de World Vision România. Ghidul va putea fi descărcat de pe site-ul organizației, www.worldvision.ro, și le poate fi util în special părinților aflați la primul copil, care nu au experiență. Organizația World Vision Româ-nia a lansat, joi, la Cernavodă, primul ghid care se adresează părinților care au copii cu dizabilități: „Toți copiii au drepturi egale”. Broșura este redactată simplu, clar, astfel încât orice părinte, indiferent de pregătirea profesională sau de mediul social în care trăiește, să o înțeleagă și să o folosească. „Ghidul se adresează în special părinților aflați la primul copil, care nu au experiență cu privire la stadiile de dezvoltare”, a declarat Isabela Ștefan-Iorga, asistent relații publice și comunicare World Vision România - Biroul Zonal Constanța. Părinții nu se adresează specialiștilor la timp „Apariția ghidului era necesară în condițiile în care numărul copiilor cu dizabilități este în creștere. Încă de la începutul anului, în evidențele noastre (n.r. ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța) au intrat 187 de cazuri noi. Din păcate, grupa de vârstă este mică, de la zero la trei ani, în special copii cu afecțiuni neurologice. Este bine ca părinții să aibă un astfel de ghid, care să îi ajute să aibă acces la acele per-soane care ar putea să diagnosticheze de timpuriu copilul, astfel încât și recuperarea să înceapă devreme, pentru a avea și rezultate”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanța, prezentă la lansarea ghidului. În evidența DGASPC Constanța se află 1.998 de copii încadrați în grad de handicap, din care peste 1.400 în gradul de handicap I. „De multe ori, părinții nou-născuților observă că micuții au anumite probleme, dar nu știu ce însemnă simptomele pe care le observă la copil și nu se adresează la timp unui medic de specialitate. Multe dintre simptome, care ar trebui să le dea de gândit, sunt tratate ca lucruri fără prea mare însemnătate, iar atunci când părinții își dau seama că ceva nu este în regulă cu micuțul, de multe ori este prea târziu. De asemenea, mulți dintre părinți refuză să accepte că fiul sau fiica lor poate suferi o întârziere mentală, le este rușine de acest lucru, de rude, prieteni și preferă să ignore simptomele, să respingă realitatea”, a declarat Gabi Carp, coordonatorul Centrului de Intervenție pentru Copiii cu Dizabilități World Vision din Cernavodă. Teama de realitate Pe lângă oficialități, la lansarea ghidului „Toți copiii au drepturi egale” au fost invitați și părinți, care au lăudat inițiativa World Vision. „Am un fiu de 16 ani, autist. Din păcate, mi-am dat seama mai târziu că are probleme și mi-a lipsit curajul să merg la doctor cu el. Îmi era foarte teamă de ce-ar putea să-mi spună. De la trei ani, copilul nu a mai vorbit deloc și avea o privire pierdută, dar m-am adresat medicului când a împlinit cinci ani. Poate dacă ar fi fost cineva să mă informeze sau să citesc un astfel de ghid, m-aș fi dus cu el mai repede la medic. Era primul copil și nu știam ce să fac”, a povestit Denislam Tanure, mama unui băiețel beneficiar al centrului World Vision. Copilul are acum 16 ani și este elev în clasa a III-a. Cu cât este depistată mai repede afecțiunea, cu atât recuperarea este mai valoroasă, mai ales că durează până la un an, a explicat Isabela Ștefan-Iorga. Un alt caz adus în discuție la lansarea ghidului a fost acela al unui copil de 15 ani. „Până la vârsta de șase ani, când copilul trebuia să meargă la grădiniță, mama a observat că ceva este în neregulă cu el, dar a crezut că este doar alintat fiindcă era singur la părinți, mai ales că puștiul nu era bolnav fizic. Atunci când l-a dat la grădiniță, a văzut că nu ține pasul cu ceilalți copii, că râdeau de el tocmai pentru că era altfel decât ei și l-au ținut acasă. Abia la vârsta de 13 ani au venit la centrul World Vision. După o evaluare psihologică, mama a fost îndrumată să ducă băiatul la o școală cu regim special, iar astăzi, după doi ani de școală și de prezență continuă la centru, copilul este sociabil, face adunări, transcrie texte, se descurcă să cumpere ceva de la magazin și aduce bine restul. Dacă mama ar fi avut acest ghid la vremea respectivă sau dacă ar fi avut de unde să-și însușească anu-mite cunoștințe despre dezvoltarea normală a copilului, probabil că recuperarea lui ar fi fost mult mai mare”, a mai spus Gabi Carp. Ce teme tratează ghidul Capitolele ghidului „Toți copiii au drepturi egale” tratează subiecte precum atitudinea noastră față de persoanele cu deficiențe și dizabilități, părinții, cultura și dezvoltarea copilului, drepturile copiilor cu dizabilității, dezvoltarea și dizabilitățile, înțelegerea și includerea copiilor cu dizabilități, siguranța și protecția copiilor, protejarea copilului față de abuzuri. Părinții mai pot afla ce drepturi au copiii cu dizabilități, dar și cum pot contribui la siguranța și ocrotirea lor, fără a le îngrădi libertatea și încurajându-i să se dezvolte.