A apărut primul SmartWatch - smartphone la încheietura mâinii

Ştire online publicată Luni, 04 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Zvonurile despre un ceas inteligent Apple au trezit un interes tot mai mare către acest tip de gadget, iar I’m Watch se laudă cu titlul de primul ceas inteligent din lume. Gadgetul rulează un sistem de operare special și este deja disponibil la un preț redus de1099 lei. Primul SmartWatch oferă acces direct la încheietură către convorbiri, SMS-uri, emailuri și aplicații.Disponibil în mai multe variate de culoare, ceasul are dimensiunile de 37x37mm și grosime de 15mm. I’m Watch are și un difuzor integrat, astfel încât utilizatorii pot prelua apeluri direct la ceas. Poate fi conectat și la smartphone sau căști prin Bluetooth. Primul SmartWatch are conectivitate nativă GSM și GPS și o autonomie de până la 72 de ore.Mai multe detalii despre funcționalitatea ceasului inteligent I’m Watch pot fi găsite pe site-ul unde este disponibil și pentru vânzare, Imsmart.com.