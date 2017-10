A "alimentat" cu prostituate nume grele din sport şi showbiz. "De mic îmi doream să fac asta!"

A "alimentat" cu prostituate nume grele din sport și showbiz. "De mic îmi doream să fac asta!"

Ştire online publicată Vineri, 10 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deși pare greu de imaginat, prostituția poate deveni interesul numărul unu încă de la vârsta copilăriei. Un exemplu cât se poate de relevant îl constituie rapperul Snoop Dogg. Acesta s-a ocupat cu prostituția în 2003, doar pentru că a vrut să știe cum e, informează Mirror.Artistul de 41 de ani a declarat că a mers din oraș în oraș cu un autocar cu zece prostituate care își ofereau serviciile unor nume cunoscute din sport sau showbiz. "De mic îmi doream să fac asta, visam să am mașini, haine și femei. Așa că am spus, hai să o fac."Însă Snoop a ținut să clarifice că nu a făcut bani din ocupația lui. "Mă prefăceam că iau banii de la prostituată, dar îi dădeam înapoi după. Nu am făcut asta pentru bani, ci pentru că eram fascinat de ideea de a fi proxenet."