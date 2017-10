9.30, ultima medie la Interpretare în selecţia candidaţilor pentru Festivalul Mamaia 2007

9.30, ultima medie la Interpretare în selecția candidaților pentru Festivalul Mamaia 2007

Juriul Festivalului Mamaia 2007 a ales, după trei zile de preselecție, cei 20 de candidați pentru secțiunea Interpretare și cele 18 piese pentru secțiunea Creație, care vor concura în cadrul festivalului ce va avea loc între 23 și 26 august. La preselecția pentru secțiunea de Interpretare s-au prezentat 80 de concurenți. „Deși mare parte dintre ei sunt tineri, concurenții de anul acesta au avut o prestație surprinzător de bună și de lucidă: nu au venit doar să încerce, ci au fost foarte riguroși, cu bune cunoștințe de muzică, iar nivelul a fost foarte ridicat. Dovada este că ultima notă de intrare a fost 9,30, spre deosebire de alți ani, când se intra și cu 7,50-8,00", a declarat Mădălin Voicu, președintele juriului. Concurenții de la această secțiune sunt din toate colțurile țării, din București, Pitești, Bacău, Sighetul Marmației, din comuna Holboca, județul Iași, sau chiar din Chișinău. La secțiunea Creație au fost înscrise 93 de piese. „Ne-am așteptat să se păstreze ștacheta de propuneri ale compozitorilor din anii trecuți, dar lucrurile nu au stat chiar așa. Lucrările au fost mai slabe, mai puțin prelucrate, dar am selectat pentru concurs acele melodii care meritau într-adevăr să intre", a spus Voicu. Lista participanților la secțiunea Creație urmează a fi făcută publică în scurt timp, după ce se vor identifica textierii și compozitorii pieselor acceptate. Festivalul Mamaia 2007 va debuta cu concursul de Interpretare și Creație, pe 23 și 24 august, va continua cu seara de Recital, pe 25 august, și se va încheia cu Gala Laureaților, pe 26 august. Bugetul alocat de Consiliul Județean Constanța pentru ediția din acest an a festivalului este de 1,2 milioane lei.