84 de ani de la declararea independenţei Turciei moderne

84 de ani de la declararea independenței Turciei moderne

29 octombrie 1923 a fost momentul la care a luat ființă Turcia modernă, actuala republică desprinzându-se atunci din rămășițele Imperiului Otoman. A fost momentul la care Mustafa Kemal Pașa a primit supranumele de Atatürk (însemnând Părintele Turciei), în semn de recunoaștere a meritelor sale, el devenind totodată și primul președinte al noii republici. Ulterior, Atatürk a instituit numeroase reforme care au transformat Turcia într-un stat modern. Cu ocazia celei de-a 84-a aniversări a Independenței Republicii Turcia, Haluk Agca, consulul general la Constanța, readuce în atenția conaționalilor săi importanța acestei sărbători, subliniind totodată etapele pe care le-a parcurs țara sa în lungul drum de afirmare a unei noi identități. „Începând cu 1923, poporul turc a sărbătorit în fiecare an cu bucurie și mândrie ziua de 29 octombrie ca fiind ziua fondării Turciei moderne și contemporane. 29 octombrie este ziua în care Turcia a făcut primul pas pe drumul civilizației contemporane. După 29 octombrie 1923, poporul turc și-a ocupat locul meritat între popoarele moderne. Putem spune că ne-am atins în mare măsură scopul afirmat de marele militar, revoluționar, om politic fără pereche și deosebitul diplomat Mustafa Kemal Atatürk, în urmă cu 84 de ani, acela de a ocupa un loc respectabil între popoarele moderne. Datorită bazelor sociale, economice și politice puse în vremea lui Atatürk, Turcia este astăzi a 17-a mare economie a lumii și se pare că își va continua traseul ascendent datorită creșterii economice accentuate preconizate pentru următorii ani. Consider că data de 29 octombrie 1923 are o mare importanță atât pentru Turcia cât și pentru țările din regiunea noastră. 29 octombrie 1923 este ziua în care Atatürk a deschis pentru poporul turc drumul spre modernitate, este ziua nașterii unei țări care a contribuit la stabilitatea și pacea țărilor din zona sa, o țară a cărei prietenie este dorită și apreciată. Doresc să îi felicit pe toți cetățenii turci care trăiesc în România cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Turcia și să mulțumesc prietenilor noștri români care ne sunt alături în această zi și ne împărtășesc fericirea", este mesajul pe care Haluk Agca, Consulul General al Turciei la Constanța, îl transmite cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Turcia.