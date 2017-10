70 de milioane de lei de la bugetul de stat merg şi anul acesta la minorităţile naţionale

70 de milioane de lei de la bugetul de stat merg și anul acesta la minoritățile naționale

Bugetele comunităților etnice pentru 2010 rămân identice cu cele din 2009. Guvernul a alocat și pentru anul acesta celor 19 organizații ale minorităților naționale cu reprezentare în Parlamentul României suma de 70 de milioane de lei. Guvernul României a alocat pentru acest an suma de 70 de milioane de lei celor 19 organizații ale minorităților naționale cu reprezentare în Parlamentul României. Sumă nu diferă de cea de anul trecut, atât reprezentanții Executivului, cât și cei ai minorităților naționale convenind să se limiteze la bugetele din 2009, și asta ca urmare a crizei economice. Nu puțini au fost, însă, reprezentanții minorităților care au recunoscut deschis că pentru vremurile vitrege din punct de vedere financiar pe care le traversăm, sumele alocate sunt mulțumitoare. Potrivit anexei nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2010, suma de 70 de milioane de lei a fost împărțită astfel: Bugetul Asociației Italienilor din România RO.AS.IT. se ridică și anul acesta la suma de 1.468.190 lei, cel al Asociației Liga Albanezilor din România la 1.225.260 lei, al Asociației Macedonenilor din România la 1.670.620 lei, în timp ce Asociația Partida Romilor „Pro-Europa” va beneficia în 2010 de 9.867.130 lei. Comunitatea Rușilor Lipoveni din România are și anul acesta la dispoziție 3.835.620 lei, Federația Comunităților Evreiești din România își va susține activitatea încadrându-se în bugetul total de 2.280.060 lei, iar Fo-rumul Democrat al Germanilor din România beneficiază de 5.494.520 lei. Bugetul Uniunii Armenilor din România este și anul acesta de 2.983.260 lei, al Uniunii Bulgare din Banat-România de 2.461.190 lei, Uniunea Croaților din România are fonduri în valoare de 1.715.370 lei, în timp ce Uniunea Culturală a Rutenilor din România de 1.035.610 lei. Uniunea Democrată Turcă din România a primit 2.583.710 lei, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România - 2.876.710 lei, iar Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România beneficiază de 2.429.220 lei. Bugetul Uniunii Elene din România este de 2.663.620 lei, al Uniunii Polonezilor din România de 1.788.890 lei, al Uniunii Sârbilor din România de 2.727.550 lei, iar al Uniunii Ucrai-nenilor din România de 5.710.810 lei. Fundația Communitas a rămas și anul acesta în top, primind suma cea mai mare. Este vorba despre 15.182.660 lei. Fundația a fost înființată în martie 1998 și are ca fondator unic UDMR. Deși sumele alocate acum, la început de an, minorităților naționale cu reprezentare în Parlament nu au suferit modificări față de cele din 2009, trebuie menționat însă că nu sunt excluse pe parcursul anului rectificările, fie ele în plus sau în minus.