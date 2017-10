63 de aplicaţii necesare unui computer golaş, pe Ninite.com

63 de aplicații necesare unui computer golaș, pe Ninite.com

Ştire online publicată Joi, 05 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Tati, ce înseamnă «Format C: 80% complete...»?”. Dacă odrasla te întreabă chestia asta în vreme ce se zgâiește la un ecran negru, înseamnă că e timpul să-i arzi una după ceafă, s-o trimiți la culcare și să te apuci să cauți înnebunit CD-urile și stick-urile pe care ți-ai scris kiturile de instalare ale tuturor bălăriilor pe care le aveai în calculator. Sau poți să mergi pe www.ninite.com, „the easiest way to get apps”, carevasăzică, unde poți alege din nu mai puțin de 63 de aplicații free sau trial necesare navigării pe net, statului la taclale cu tovarășii pe net, audierii mp3-urilor șutite de pe DC sau vizionării pornografiei pe care ai ascuns-o de ăla micu’ în foldere superparolate. Ninite.com îți permite să selectezi toate aplicațiile disponibile ori doar câteva, iar apoi îți furnizează un kit conținând selecțiile tale: Google Chrome sau Firefox, Skype sau YM, Winamp sau iTunes, Picasa sau GIMP, OpenOffice, antivirus Avast sau AVG, uTorrent, WinRAR sau 7Zip etc. Autorii site-ului te asigură că aplicațiile vor fi instalate pe calculatorul tău cu setările din fabrică și fără toolbar-uri pentru browsere „sau alte rahaturi” (sic!). Ninite este compatibil cu Windows XP, Vista și 7 și rulează în background, 100% hands-free, vorba francezului.