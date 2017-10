42 miliarde dolari, prea puţin pentru Yahoo

42 miliarde dolari, prea puțin pentru Yahoo

Luni, 11 Februarie 2008.

Yahoo va respinge oferta nesolicitată a Microsoft, în valoare de 42 miliarde dolari, deoarece este prea mică, a declarat pentru Reuters o sursă avizată, acesta fiind primul semnal că boardul companiei ar putea fi pregătit să negocieze și să vândă gigantul internetului, potrivit NewsIn. Publicația The Wall Street Journal a citat surse anonime care au spus că oferta Microsoft, de 31 dolari/acțiune, ar fi o încercare de a „fura” compania și că este improbabil ca Yahoo să accepte vreo ofertă sub 40 dolari/acțiune, adică dublul valorii de piață din ianuarie a Yahoo. La un preț de 40 dolari/acțiune, valoarea cerută în numerar și în acțiuni pentru tranzacție ar atinge suma de 51,1 miliarde dolari. În cazul în care se va realiza, o fuziune între Microsoft și Yahoo ar fi cea mai mare operațiune din lume de acest tip în sectorul tehnologic și ar crea un concurent foarte puternic pentru Google, lider al motoarelor de căutare și serviciilor de publicitate pe internet. Reprezentanții Yahoo iau în considerare mai multe opțiuni, inclusiv negocierea unui preț mai mare și încheierea unei tranzacții cu Google pentru preluarea diviziei de căutare pe internet, pentru a menține independența Yahoo, a mai arătat The Wall Street Journal, citat de Reuters. „Întrebarea este dacă reprezentanții Yahoo chiar vor să obțină 40 dolari/acțiune sau dacă aceasta este o tactică de negociere pentru obținerea unui preț mai bun”, a comentat, pentru Reuters, un analist de la Global Crown Capital, Martin Pyykkonen. „Mie mi se pare o tactică de negociere și cred că până la urmă vor accepta și 35, 36 sau 37 dolari/acțiune”, a mai spus Pyykkonen.