4 lei/zi pentru câinele venit cu cortul la mare

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Precum într-o fortăreață bine păzită, dar de o prea frumoasă blondă pe post de dragon cu flăcări, campingul Elodie din stațiunea Venus este inaccesibil informației fără acordul patronilor. După ce am așteptat destul de mult la porțile ce străjuiesc incinta, am apelat la do-cumentarea prin gard… Adică am stat de vorbă cu câțiva „locatari" care, întâmplător, nu se aflau la plajă. Chiar n-am înțeles de ce nu ni s-a permis accesul, cu toate că ne legitimam, deci nu eram niște „oportuniști" în căutare de valori pentru piața neagră. Că blonda cu pricina n-a fost o gazdă prea bună, presupunem că nu e vina ei, doar ține cu dinții de un loc de muncă sezonier. În schimb, nu ni s-a părut corectă poziția patronilor, care, în cele din urmă, s-ar părea că și-au făcut apariția la fața locului (bănuim și noi, pentru că apăruse un jeep care s-a oprit exact în dreptul intrării în camping). Și, cu toate acestea, ne-am notat de la recepția campingului că tariful pentru o persoană, pe zi de campare, este de 15 lei, la care se adaugă: autoturismul-5 lei/zi, microbuzul-8 lei/zi, motocicleta-3 lei/zi, caravana 8 lei/zi ȘI câinele-4 lei/zi. Copiii cu vârstele între 0 și 6 ani au acces gratuit, iar cei până în 14 ani plătesc 7 lei/zi. Am fi vrut să aflăm de la patroni ce pun la dispoziția turiștilor de acești bani, dacă sunt probleme, ce fel de probleme etc. Sau, spre exemplu, dacă e chiar atât de restrictiv anunțul cu privire la înapoierea banilor în caz de renunțare la sejur. E ceva de ascuns? O familie din Târgu Mureș, campată mai aproape de gard, ne declara că au avut ceva probleme cu apa caldă la început, dar o doamnă care avea copil mic a făcut într-o seară un scandal monstruos la recepție și de atunci s-a rezolvat și această problemă. De ce au ales acest mod de a-și petrece concediul? „Probabil că unde ne vedeți mai în vârstă, vă gândiți că nu prea ne stă bine în cort! Am experimentat acest stil de vacanță în urmă cu patru ani, când am mers cu fiul nostru și cu nora noastră la un camping din Mamaia. Între timp, ei au devenit părinți, iar noi bunici. Cu diferența că acum ei preferă confortul camerei de hotel, iar noi accesibilitatea câtorva zile în mijlocul naturii, la cort. O să râ-deți, dar cortul este al lui fiu-meu, precum și restul utilităților necesare. Chiar înainte de a se căsători, ei petreceau vacanțe la cort pe la Vama Veche, iar acum am ajuns noi să le folosim".