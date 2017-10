300.000 de maşini noi pe străzile din România

300.000 de mașini noi pe străzile din România

Ştire online publicată Vineri, 13 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Vânzările de mașini noi vor ajunge în acest an la circa 300.000 de unități, în creștere cu 17% față de nivelul consemnat anul trecut, a declarat președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile, Brent Valmar. „Cred că piața autoturismelor va ajunge în acest an în jurul valorii de 300.000 de unități, o creștere mai accentuată urmând să fie consemnată la importurile de mașini", a declarat Brent Valmar. Piața de mașini a crescut anul trecut cu 15,9%.