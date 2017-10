3 greşeli de evitat când instalăm sistemul de irigaţii

3 greșeli de evitat când instalăm sistemul de irigații

Ştire online publicată Joi, 20 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru plante sănătoase și viguroase, precum și pentru un gazon verde și frumos, avem nevoie în grădina noastră, mai ales în perioada de vară, de un sistem de irigare.Sistemul de irigare poate fi de mai multe feluri:- sistem de irigare îngropat c$%c aspersoarele se ridică din pământ în timpul udării, toate conductele sunt îngropate iar controlul udării se face cu ajutorul unui programator.- sistem de irigare aparent – aspersoarele sunt puse la vedere pe gazon, acest sistem de irigare este folosit mai ales în cazul grădinilor mici sau a grădinilor cu multe plante decorative înalte, în acest caz folosindu-se și un trepied pentru aspersoare. Există și în acest caz posibilitatea montării unui programator.- sistem de irigare prin picurare Ì $%c furtune subțiri, cu micro-aspersoare sau duze montate la distante variabile, care se întind la baza plantelor și care distribuie apa direct la tulpina acestora.Atunci când proiectam un sistem de irigare trebuie să ținem cont de tipul de gradină, plantele alese, modul în care acestea sunt repartizate în gradină, precum și expoziția nord, sud, est sau vest a zonelor de irigat.Un lucru important de care trebuie să țineți cont atunci când vă proiectați grădina și sistemul de irigare, este faptul că gazonul are nevoie de mai multa apă în perioadele de vară (15 iunie-15 septembrie) decât plantele, prin urmare circuitele sistemului de irigare care udă gazonul este obligatoriu să fie separate de circuitele care udă plantele, în așa fel o să puteți administra mai multă apă gazonului și mai puțină apă plantelor în perioada foarte călduroasă. Dacă nu faceți acest lucru, o să ajungeți în situația în care gazonul va arăta foarte bine pentru că primește apă suficientă dar plantele vor suferi sau chiar se vor usca din cauza surplusului de apă. Există și varianta în care plantele vor arăta foarte bine însă gazonul va suferi din lipsă de apă, căpătând o culoare galbenă.Un alt aspect se referă la separarea circuitelor de irigare pe zone, în funcție de expoziția zonelor de irigat: va fi necesar să administram mai multă apă pe o zonă care are expoziție sud și mai puțină apă pe o zonă cu expoziție nord, iar dacă circuitele celor 2 zone nu sunt separate o să ajungeți în situația în care dacă administrați suficientă apă pentru zonă cu expoziție sud, o să aveți ciuperci și mușchi din cauza surplusului de apă pe zona cu expoziție nord.Dintre avantajele folosirii unui sistem de irigații:- o udare corespunzătoare și uniformă a gazonului și plantelor- controlul cantității de apă furnizate- reducerea timpului alocat întreținerii grădinii- un concediu liniștit Ì $%c sistemul de irigare își va face treaba chiar și atunci când dumneavoastră vă veți bucura de un sejur liniștit departe de casă.(sursa:www.casamea.ro)