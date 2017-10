250.000 exemplare PlayStation Portable vândute în patru zile pe piaţa japoneză

250.000 exemplare PlayStation Portable vândute în patru zile pe piața japoneză

Ştire online publicată Luni, 01 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul japonez Sony Corp. a vândut 250.000 de exemplare din ultima versiune a consolei sale Play Station Portable (PSP) în patru zile de la lansarea acestui produs pe piața japoneză, adică o cifră asemănătoare cu numărul de console PSP originale vândute în lunile iulie și august, informează Reuters, citată de smartfinancial.ro. Sony a lansat noua versiune a consolei PSP pe data de 20 septembrie în Japonia cu intenția de a concura cu DS Lite, un produs similar oferit de rivalul Nintendo Co Ltd. Noua consolă PSP se comercializează cu 19.800 de yeni, cu cinci procente mai puțin decât modelul original PSP, dar mai scump decât DS Lite, care costă 16.800 yeni.Grupul japonez Sony Corp. a vândut 250.000 de exemplare din ultima versiune a consolei sale Play Station Portable (PSP) în patru zile de la lansarea acestui produs pe piața japoneză, adică o cifră asemănătoare cu numărul de console PSP originale vândute în lunile iulie și august, informează Reuters, citată de smartfinancial.ro. Sony a lansat noua versiune a consolei PSP pe data de 20 septembrie în Japonia cu intenția de a concura cu DS Lite, un produs similar oferit de rivalul Nintendo Co Ltd. Noua consolă PSP se comercializează cu 19.800 de yeni, cu cinci procente mai puțin decât modelul original PSP, dar mai scump decât DS Lite, care costă 16.800 yeni.