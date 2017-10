20.000 de oameni i-au cântat „La mulţi ani“

20.000 de oameni i-au cântat „La mulți ani“

„De o viață îmi sărbătoresc ziua de naștere pe litoral. Așa a fost în fiecare vară. Și nu că mi-ar părea rău, pentru că, dacă aș rămâne în București, nu aș avea cu cine să ciocnesc o cupă de șampanie. Toți prietenii mei sunt aici, pe litoral”, ne-a spus Mirabela. În acest an, ziua de naștere și-a sărbătorit-o la Callatis, iar 20.000 de oameni i-au cântat „La mulți ani”. „Îmi doresc sănătate, atât. Și prietenii pe care îi am să se bucure de mine”.„De o viață îmi sărbătoresc ziua de naștere pe litoral. Așa a fost în fiecare vară. Și nu că mi-ar părea rău, pentru că, dacă aș rămâne în București, nu aș avea cu cine să ciocnesc o cupă de șampanie. Toți prietenii mei sunt aici, pe litoral”, ne-a spus Mirabela. În acest an, ziua de naștere și-a sărbătorit-o la Callatis, iar 20.000 de oameni i-au cântat „La mulți ani”. „Îmi doresc sănătate, atât. Și prietenii pe care îi am să se bucure de mine”.