15 lei intrarea la SIAB 2007

Peste 200 de expozanți au venit, în acest an, la Salonul Internațional Auto de la București (SIAB), care se desfășoară în perioada 5 - 14 octombrie. Organizatorii evenimentului spun că 100 de modele vor fi expuse în premieră națională, multe dintre ele fiind prezentate în premieră mondială la recent încheiatul salon auto de la Frankfurt. SIAB 2007 are loc pe o suprafață de 50.000 metri pătrați, în fost Metro Otopeni, din București. Față de ediția din 2006, creșterea este de-a dreptul impresionantă, de 40.000 de metri pătrați. Programul de vizitare este între orele 10 și 20, prețul unui bilet fiind de 15 lei.