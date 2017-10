122.811 turişti înregistraţi oficial, peste 250.000 prezenţi pe litoral

122.811 turiști înregistrați oficial, peste 250.000 prezenți pe litoral

Am fost întrebați și, la rându-ne, ne-am interesat cât de aproape de adevăr sunt cifrele aproximative cu care suntem puși la curent, cotidian, de către Compar-timentul relații cu publicul din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Constanța. Și aceasta pentru că, la ora actuală, nu există o autoritate pe litoralul românesc care să poată spune cu certitudine că deține cifra absolută a turiștilor aflați în concediu. Nici nu credem că a fost posibil vreodată, atâta timp cât a existat cazarea la particulari, nedeclarată oficial! Până la urmă, nu ne-ar interesa cine cât plătește impozit la stat sau nu, ci mai repede dacă litoralul bulgăresc a reușit să fie devansat, după lungile și interminabilele dispute legate de care pe care e mai tare vara aceasta! Așadar, în acest week-end, pe riviera românească s-au aflat 122.811 turiști, din care 7.036 străini. În topul celor mai căutate stațiuni s-a aflat Neptun-Olimp, cu 37.183 turiști, urmată de Costinești, cu 23.800 turiști, Eforie - 19.533 turiști și - surpriză de proporții – Mamaia, cu 15.870 turiști. Dar probabil că, adăugând, neoficial și turiștii cazați la rude sau la particulari în orașul Constanța, cu siguranță numărul celor care au ales ca destinație de vacanță Neptunul ar fi depășit cu mult. Pentru că de la Crina Chirea, purtător de cuvânt al IPJ Constanța, am aflat că aceste centralizări se realizează cu sprijinul primăriilor, dar și al hotelierilor, am încercat să aflăm de la Primăria Mangalia cum s-a reușit la acel record Neptun-Olimp, în condițiile în care, statistic, numărul locurilor de cazare este de 16.000. „După cum știe toată lumea, în această stațiune s-a construit foarte mult în ultimii doi ani, așa încât în statisticile noastre nu figurează decât 30 de hoteluri. La capacitatea cărora se adaugă locurile de cazare din vilele binecunoscute din patrimoniul fostului RAPPS plus cele particulare", ne declara Liliana Ghiță, con-silier în cadrul compartimentului promovare turism din Primăria Mangalia. Același interlocutor afirma că celelalte stațiuni din sudul litoralului sunt ocupate în proporție de 92-95%, Saturnul atingând chiar 98%. Va să zică o vară mai bună decât cea de anul trecut, credem noi, asta în cazul în care vremea se va mai îndrepta măcar un pic.