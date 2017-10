120.000 euro - suma cheltuită în străinătate de senatorii constănţeni

În perioada ianuarie 2005-octombrie 2006

120.000 euro - suma cheltuită în străinătate de senatorii constănțeni

Dacă în ediția trecută am prezentat cheltuielile deputaților constănțeni în străinătate, potrivit studiului realizat în perioada ianuarie 2005-octombrie 2006 de Institutul de Politici Publice(IPP), de data aceasta am urmărit și traseul senatorilor constănțăni care s-au plimbat peste graniță, pe banii publici. Senatorii cei mai costisitori de pe meleagurile pontice au fost reprezentanții PNL. Ei s-au plimbat în interes de serviciu cu 89.750 de euro. Interesul de serviciu nu i-a ținut departe de aceste excursii nici pe senatorii de pe litoral. Dorința de a ieși din anonimat s-a evidențiat și la senatorii locali. Călătoriile prin Belgia, Franța, Ungaria, SUA, Norvegia, Brazilia, Germania, Elveția, Austria, Finlanda și exotismul din Kenia au găurit bugetul statului român cu o sumă de peste 100.000 de euro. Vergil Șerbu, „lozul" norocos pentru statul român Deși senatorul liberal, Vergil Gheorghe Șerbu a apărut în studiul IPP cu șase călătorii, cheltuielile sale au ajuns la 60.480 euro. Aceasta a fost cea mai mare sumă suportată de statul român pentru deplasările în străinătate. Pentru o vizită în exotica Kenia, la o reuniune cu interparlamentarii uniunii, de aproape două săptămâni, statul a mai scos din pușculiță 20.200 euro. Senatorul constănțean Puiu Hașotti a urmat lecția predată de colegul său, Șerbu V. Gheorghe. Deși ritmul a fost mai scăzut, liderul liberal a venit pe locul doi în topul celor mai cheltuitori senatori. Vizitele în Ungaria, Franța, Norvegia și SUA l-au costat 29.200 euro. Participarea pentru aproape o săptămână în SUA la sesiunea adunării parlamentare a adus statului român o cheltuială de 15.600 euro. Excursia pentru o zi în Belgia a senatorului PD Constanța, Dorel Onaca, a adus bugetului o cheltuială de 4350 euro. Cele opt călătorii în interes de serviciu ale senatorul PSD de Constanța, Cristian Diaconescu în Belgia (de patru ori), Norvegia, Germania, Austria și Finlanda s-au ridicat la suma de 28.830 euro. Prezența pentru patru zile în Norvegia la Seminarul Stabilitate și Securitate în Marea Neagră a costat 6100 euro. În total, statul român a cheltuit pentru deplasările în strănătate ale senatorilor constănțeni peste 120.000 euro.