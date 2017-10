12 trucuri pentru copii sănătoşi

12 trucuri pentru copii sănătoși

Sâmbătă, 16 Octombrie 2010

1. Trimiteți-i la școală cu o sticluță de apă în fiecare zi Copiii care nu beau suficientă apă nu se descurcă la fel de bine la școală precum cei care se hidratează normal. Hillary Forrester de la British Medical Association explică: „Simptomele deshidratării includ dureri de cap, oboseală și ușoare amețeli. De asemenea, copiii nu mai sunt foarte activi și își pierd capacitatea de a se concentra”. 2. Mâncați împreună Copiii care iau masa împreună cu părinții lor mănâncă alimente mai puțin bogate în grăsimi și mai multe fructe și legume, reiese dintr-un studiu al Children’s Nutrition Research Center din Dallas. S-a demonstrat că adolescenții care mâncau de cel puțin cinci ori pe săptămână împreună cu părinții erau mult mai liniștiți și fără tendințe de depresie. 3. Puneți o plantă în camera lor Cercetătorii de la Norway’a Agricultural University au arătat că tusea, durerile de cap și de gât pot fi reduse cu până la 40 de procente prin simpla plasare a unei plante în camera copiilor. 4. Schimbați-le periuța de dinți Dacă nu reușiți să vă convingeți odorul să se spele pe dinți cel puțin două minute, schimbați-i periuța de dinți clasică cu una electrică. Aceasta este utilă și copiilor sub patru ani care nu se pot coordona încă suficient de bine pentru a se spăla pe dinți așa cum trebuie. 5. Programați-i la un consult oftalmologic Unul din cinci copii se descurcă mai greu la școală, din cauza unor probleme nediagnosticate la ochi, potrivit Royal National Institute of the Blind. Asta înseamnă că foarte mulți adolescenți sunt etichetați drept elevi problemă, când, de fapt, ei doar au nevoie de ochelari. 6. Uleiul de pește îi face mai deștepți Profesorul Basant Puri de la Imperial College din Londra a demonstrat că suplimentele de Omega 3 și Omega 6 din uleiul de pește pot stimula dezvoltarea creierului copiilor cu până la trei ani în numai trei luni. Scanările au arătat că fibrele nervoase cresc mult mai dense, stimulând concentrarea și memoria pe termen scurt. 7. O îmbrățișare binefăcătoare Odată ce nu mai trebuie duși în brațe, uităm foarte repede să ne îmbrățișăm copiii. „Multe studii spun că nimic nu este mai important pentru sănătatea emoțională, fizică și intelectuală a copiilor decât o îmbrățișare caldă”, explică expertul în pediatrie dr. Lin Day, pe www.babysensory.com. 8. Strângeți bine curele de la ghiozdan Experții spun că ghiozdanele burdușite cu cărți și echipament sportiv pot deforma coloana vertebrală. Aveți grijă să nu ia cu ei lucruri inutile, să își pună ghiozdanul în spate, după ambii umeri și curele să fie egale. 9. Scoateți din priză toate gadget-urile din dormitor Luminile intermitente de la TV, computer sau telefonul mobil îi împiedică pe copii să producă melatonină, hormonul somnului, și nu se pot odihni suficient. Schimbările hormonale îi fac să mănânce mai mult și să se miște mai puțin, spune dr. Shahrad Taheri, de la Universitatea din Bristol. 10. Cumpărați-le încălțămintea potrivită Copiii trebuie să poarte încălțăminte rezistentă, care să le protejeze gleznele și să nu le provoace dureri. Mike O’Neill de la Society of Chiropodists and Podiatrists ne sfătuiește să evităm încălțările cu talpă subțire, iar tenișii trebuie purtați mai mult pentru sport decât pentru plimbările de zi cu zi. 11. Sucul se bea cu paiul În primul rând, diluați băuturile răcoritoare, astfel încât să nu le afecteze smalțul dinților și dați-le un pai să bea sucul pentru ca acidul fructelor să intre cât mai puțin în contact cu dinții. 12. Culcați copiii mici înainte de ora 21 Copiii au nevoie de 11 până la 13 ore de somn pe noapte pentru ca creierul lor să crească și să se dezvolte normal. Cu cât se culcă mai târziu, cu atât le este mai greu să adoarmă.