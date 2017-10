100 de Prime Case la Constanţa, pentru 30.000 – 60.000 euro

100 de Prime Case la Constanța, pentru 30.000 – 60.000 euro

Ştire online publicată Joi, 10 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru cei care vor să își cumpere o locuință prin intermediul programului Prima Casă, portalul imobiliar www.magazinuldecase.ro, a realizat o listă cu cele mai bune 100 de oferte eligibile. Ofertele sunt cuprinse între 30.000 și 60.000 euro, cuprinzând aproape toată gama de locuințe – garsoniere, apartamente cu două și trei camere, case. Spre exemplu, cu 47.000 euro, puteți cumpăra o garsonieră de 42 metri pătrați, situată la parterul unui bloc nou, cu cinci etaje, din cartierul Faleză Nord. Cu aceeași sumă mai puteți cumpăra un apartament cu două camere, de 36 metri pătrați, situat într-un bloc construit în 1970, tot din Faleză Nord. Cu 55.000 euro puteți deveni proprietarul unei case cu cinci camere (parter și mansardă), de 160 metri pătrați, din localitatea Lazu. Un apartament cu două camere, din Tomis III, cu o suprafață utilă de 62 metri pătrați, costă 60.000 euro, suma maximă acceptată în Prima Casă. Deși blocul în care se află este construit cu 20 de ani înainte de revoluție, apartamentul are trei balcoane și a fost modificat, pentru a ajunge de la confort 1 la confort 0. În plus, proprietarii îl vând gata mobilat. În localitatea Murfatlar, o casă de 230 metri pătrați, cu un teren aferent de 4.000 metri pătrați, costă 42.000 euro, cu tot cu mobilă, livadă, vie, anexe pentru creșterea animalelor și toate utilitățile. Proprietarii acceptă și schimb cu un apartament cu două camere din Constanța. Prima Casă i-a determinat pe proprietari să ajusteze prețul locuințelor, pentru a se încadra în limitele impuse din guvern. Astfel, un apartament cu trei camere, din Poarta 6, costă acum 58.000 euro (negociabil), prețul inițial fiind de 70.000 euro. Situat pe bulevardul 1 Mai, apartamentul are o suprafață de 70 metri pătrați, două băi, aer condiționat, apometre, gresie și faianță, parchet laminat, tavan fals, cablu, internet și telefon, instalații noi și izolație la exterior. O ajustare similară a prețului a suferit și un apartament cu două camere din zona Anda, care a ajuns la 60.000 euro, de la 75.000 euro. Apartamentul este dotat cu tâmplărie termopan, ușă metalică, gresie, faianță, parchet laminat, fiind renovat complet. Proprietarii îl vând complet utilat și renovat.