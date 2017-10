10 sfaturi pentru a reduce considerabil bugetul alocat maşinii tale

10 sfaturi pentru a reduce considerabil bugetul alocat mașinii tale

Ştire online publicată Luni, 27 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

1. Este suficient un ulei nu foarte scump, dar de calitate, schimbat la 15.000 de km. Uleiul scump nu își justifică prețul, dacă utilizezi mașina într-un regim normal, iar uleiul foarte ieftin e riscant pentru motor. Folosește ce îți recomandă producătorul, nu încerca să bagi ceva foarte scump, dacă utilizezi mașina la un regim normal. Uleiul cu un indicativ 10w40 sau 5w40 este foarte bun pentru clima din România.Dacă vei căuta bine pe net, vei găsi ceva foarte bun și la un preț mic.2. Folosește filtre de ulei / aer și alte consumabile din comerț și nu neapărat „de origine”. Sunt și variante la fel de bune la preț mai mic.3. Schimbă-ți uleiul, filtrele și plăcuțele de frână de unul singur. Nu e greu deloc. Doar pentru schimbul de ulei îți trebuie o rampă sau o groapă, restul poți să le faci oriunde, chiar și în fața blocului.4. Învață să schimbi piesele mașinii. Dacă îți schimbi singur un cap de bară sau plăcuțele de frână, deja scutești 50-100 lei.5. Mergi doar la prima revizie de 20.000 de km sau un an la reprezentanță. Astfel, vei beneficia de garanție cel puțin 40.000 de km sau doi ani. Celelalte revizii nu mai are rost să le faci la reprezentanță, pentru că dacă nu îți crapă nimic la mașină în 40.000 de km sau doi ani, sunt slabe șanse să fie vreun defect de fabricație ascuns.6. Cauciucuri all season sau două seturi de jante iarnă / vară. Cauciucurile all season nu au aceleași performanțe ca și cauciucurile dedicate de vară sau iarnă, dar, din punct de vedere al costurilor, sunt clar mai avantajoase. Dacă ai unde să-l depozitezi, cel de-al doilea set de roți te ajută să economisești 100 de lei pe an garantat, sau chiar mai mult, preț pe care îl plătești pe montat / de-montat anvelopa și bineînțeles 3-4 ore de așteptare.7. Dacă ai achiziționat cauciucuri noi, asigură-te că mergi cu ele până la semnul indicat de producător. Dacă le vei schimba mai devreme, costurile se pot dubla.8. Verifică lunar presiunea în anvelope, dacă circuli cu presiune scăzută, pentru că anvelopele se încălzesc excesiv și se uzează pe extremități. Numai acest detaliu îți poate înjumătăți viața anvelopelor. O anvelopă bună pe exterior și uzată pe interior e folositoare doar centrelor de reciclare a cauciucului.9. Cureaua de la accesorii și rolele din kitul de accesorii nu e obligatoriu să le schimbi la fiecare 60.000 km, cureaua poate rezista fără probleme 100.000 km, dacă scârțâie, nu te grăbi să o schimbi, aplică puțin silicon de bord (e destinat să protejeze și să prelungească viața materialelor de cauciuc). Rolele se pot scoate și gresa, dacă construcția lor permite acest lucru.10. Citește forumul dedicat mașinii / modelului tău cât mai des, astfel încât să fii mereu informat și să nu fii dus de nas de toți mecanicii care încearcă să îți bage pe gât piese care, de fapt, nu trebuie schimbate sau prețuri astronomice pentru reparații simple.(sursa: www.4tuning.ro)