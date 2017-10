10 paşi cum să faci din orice cameră de hotel una foarte confortabilă şi sigură

10 pași cum să faci din orice cameră de hotel una foarte confortabilă și sigură

Sâmbătă, 06 August 2011.

Oriunde stai atunci cand pleci in vacanta, acesti 10 pasi te vor ajuta sa-ti cresti propriul confort si propria siguranta pe perioada sederii tale in orice camera de hotel. La urma urmei, pe perioada concediului, camera de hotel este "casa ta" si daca nu te simti bine in ea, iti poti rata o buna parte a mult asteptatei vacante.1. Cand faci rezervarile, opteaza pentru etaj de nefumatori (in cazul in care ai nevoie de asa ceva).Daca hotelul in care stai nu are o asemenea optiune, macar poti sa ceri o camera de nefumatori. Nimic nu este mai enervant decat sa fii nefumator si sa fii nevoit sa iti petreci vacanta in mirosul de tutun ce vine de pe hol sau care este impregnat in mobila camerei de hotel.2. Fara minibar!Nu lua de la receptie, pur si simplu, cheia de la minibar, in cazul in care exista asa ceva. Asa o sa economisesti multi bani si... mutle calorii, totodata. Daca totusi camera de hotel este dotata cu minibar la dispozitie, fiti atenti, totul costa, deseori de 3-4 ori mai mult decat pretul aceluiasi produs la orice magazin din afara hotelului. Confortul si comoditatea costa.3. Da imediat la o parte patura decorativa de pe pat.Paturile care invelesc paturile sunt pline de praf si bacterii, fiindca sunt spalate foarte rar. Inlatur-o pe toata perioada sederii tale.4. DezinfecteazaInainte de a le folosi, sterge telecomenzile din camera cu un servetel umed antibacterian sau cu un spirt pus in vas de pulverizat. Multe maini se plimba pe astfel de obiecte...5. Nu refolosi!Evita sa folosesti acelasi pahar de sticla, chiar daca iti pare spalat si proaspat inlocuit si acoperit cu un servetel. Foloseste-le pe cele de plastic sau hartie groasa – de unica folosinta.