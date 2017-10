Zona peninsulară, prin ochii pictorului Cătălin Botezatu

La Muzeul de Artă Constanța s-a deschis expoziția de acuarelă și desen realizată de arhitectul și artistul plastic Cătălin Botezatu. Expoziția cuprinde lucrări cu temă marină, fiind o continuare a celei din septembrie 2008, susținută tot de Muzeul de Artă. Artistul se află la cea de-a treia expoziție personală, fiind cunoscut pentru lucrările sale care abordează orașul Con-stanța, în special zona pe-ninsulară. „Desenul artistului are o rigoare perfectă, o frumusețe liniară și solară în același timp. Pictorul reușește să găsească punctele de vedere prin care perspectiva să fie cât mai amplă, reușind să desfășoare elemente de recuzită într-o armonie și o construcție pe deplin solide și bine argumentate”, spunea dr. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă, la vernisajul expoziției din septembrie 2008. La vernisajul de sâmbătă, 12 septembrie, dr. Doina Păuleanu a vorbit despre coordonatele artistice ale lui Cătălin Botezatu: „Artistul trăiește sub semnul frumosului, este un artist care are nevoie de ordine, care are nevoie de frumusețe, și care știe și-și alege mijloacele plastice adecvate pentru a ni le traduce. Lucrările lui Cătălin Botezatu sunt recognoscibile în primul rând prin modul său de a le construi, dar și grație unei lumini care le impregnează. Expoziția este deschisă în sala „Alexandru Ciucurencu” a Muzeului de Artă.