Zona Peninsulară din Constanţa, platou pentru actorii de la Hollywood

In atentia Politiei Constanta

DATA: Duminica 13 Sept.2015,ora 13.30. LOCUL:Autogara Sud,vizavi de Lukoil,Str:Theodor Burada. Ma aflam pe trotuar in apropierea statiei de taxi.Veneam de la piata(autogara) si ma indreptam spre casa.Nu aveam nicio intentie sa ma opresc din drum daca nu as fi auzit in apropiere o voce rastita: DOCUMENTELE......! DA-MI DOCUMENTELE.....! Am intors capul si am vazut un tanar cu mana pe o bicicleta incarcata cu bagaje.Era un tanar inalt,firav,cu barba scurta,probabil turist.Dupa aspectul fetei era nordic.Nu vorbea romaneste.In fata lui,un "politist" brunet,in civil,nu prea inalt si bine facut.Brunetul,ca nu am voie sa-i spun rrom,il somase pe turist sa-i dea documentele.Turistul era socat. Am zabovit si eu un pic,uitandu-ma uimit la ei.Imediat ,in dreptul meu a venit alt cetatean si el negricios,aproape ca s-a lipit de mine si m-a obligat sa-mi vad de drumul meu.Langa mine au aparut ca din senin inca doi "politisti" bruneti.In total 4 erau "politisti" in civil,toti inalti si bine facuti.Trei ma amenintau,unul se ocupa de biciclist.Am incercat sa trec strada spre Lukoil ca sa scap de ei.Atunci era sa ma loveasca o masina care venea dinspre semafor(Str.I.C Bratianu).M-am oprit aproape de axul strazii Burada.Strada era plina de masini.Pentru ca m-am oprit l-em dat ideea.Am fost martor la jaf.Unul dintre "politistii" in civil a venit pe furis din spate si a incercat sa ma impinga in fata masinilor.Nimeni nu a intervenit.Abia am trecut strada.Talharii m-au urmarit din priviri pana am disparut in cartier.In zona se afla un bancomat BRD.La acest bancomat am vazut si multi turisti cu bagaje,unii chiar cu bicileta.Turistul nostru probabil ca si-a scos banii de la bancomat si a facut greseala sa faca un pas in jungla Constantei.Mare greseala a facut turistul,a sarit pe el un sacal si pe mine m-au muscat 3 cobre pentru ca am fost martor la jaf.Metoda de jaf bulgareasca(politist in civil),a venit si in Constanta.Grație acestui turist jefuit la ora cand Soarele e sus pe cer,se va auzi de orașul Constanța în toată lumea,ca sa-l parfrazez pe Dan Cojocaru.Lasati filmele hollyoodiene,aveti filme pe strada.Mandru ca sunt roman.