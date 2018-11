Ziua Toleranţei, sărbătorită la Liceul Teoretic „Callatis“ din Mangalia

Ziua Toleranței, sărbătorită la Liceul Teoretic „Callatis“ din Mangalia

Elevii Liceului Teoretic „Callatis” din Mangalia au sărbătorit zilele trecute, Ziua Internațională a Toleranței, participând activ la derularea proiectului local „Lecția despre toleranță”.În cadrul orelor de consiliere și orientare, 180 de elevi din ciclul gimnazial, din clasele a V-a A, B, a VI-a A, C, a VII-a B, a VIII-a B, au dezbătut având ca temă „Toleranța se învață, Diversitatea se acceptă”. Activitatea a fost moderată de profesorii diriginți Corina Graure, Cristina Angheluță, Geta Han, Teodor Crăciunescu și Ecaterina Nour.De asemenea, 33 de elevi din clasele respective au participat la dezbaterea finală „Toleranța are chipul tău”, coordonată de profesorul psiholog Carmen Silvia Andrei. Grupul a fost format din copii cu cerințe educaționale speciale, integrați în unitatea școlară, copii din etnii diferite și de altă religie, copii cu comportament exemplar, copii cu mici probleme de comportament.„Prin intermediul acestui proiect, elevii participanți au înțeles că toleranța intră în categoria virtuților umane, dar nu trebuie confundată cu indulgența sau indiferența. Toleranța este strâns legată de caracterul omului și de felul în care el reacționează în anumite situații de viață. Toleranța se manifestă prin comportamente precum înțelegere, acceptare, ajutor, sprijin, susținere, prietenie, cooperare și răbdare”, a declarat directorul școlii, prof. Corina Mihalache.