Ziua Regalității. Mesajul Principesei Margareta pentru toți românii

Ştire online publicată Marţi, 10 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

10 Mai are o semnificație aparte. Se împlinesc 150 de ani de când Carol I a fost proclamat principe suveran al Principatelor Unite.Casa Majestății Sale organizează o serie de evenimente la Castelul Peleș din Sinaia. La ora 18:00, Familia Regală va ieși pe balconul castelului, pentru a saluta participanții laCu acest prilej, principesa Margareta a ținut să transmită un mesaj pe o rețea de socializare.“Sărbătorim împreună 150 de ani de când Principele Carol I a depus jurământul de credință față de țară. În același an, Suveranul promulga constituția care definea țara noastră drept 'un singur stat indivizibil, sub denumirea de România'. Au fost cei mai grei și cei mai binecuvântați ani din istoria noastră. Niciodată nu am avut mai multe sacrificii și suferință, dar niciodată nu am avut parte de mai multă dezvoltare și libertate. În acest secol și jumătate, Coroana a dat românilor încredere și mândrie, exemplu și însuflețire, arătând mereu drumul înainte. Influența ei benefică asupra societății s-a adăugat de la o generație la alta”, spune Principesa Margareta.