Ziua Națională a României, prilej de bucurie pentru elevii de la „Gheorghe Țițeica”

Deși devansată cu câteva zile datorită minivacanței de sfârșit de noiembrie, sărbătorirea Zilei Naționale a României s-a făcut și la Școala Gimnazială Nr.30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța prin implicarea tuturor elevilor. Constrânși de pandemie pentru a se limita la manifestări restrânse, activitățile au avut un caracter intim, cald, fiecare clasă marcând evenimentul în cerc restrâns, cu învățătorul, dirigintele, profesorii de muzică, educație plastică, istorie, religie ori geografie.Îmbrăcați în ie sau în uniforma școlii, mari și mici au purtat tricolorul în piept, au intonat Imnul de Stat și au fluturat stegulețe ziua întreagă. De exemplu, elevii clasei a IV-a F, coordonați de doamna prof. înv. primar Paula Tatu, și-au început ziua dedicată lui 1 Decembrie cu prezentarea unor personalități române istorice, culturale și din lumea tehnicii și a științei. Cântecele patriotice nu au lipsit, iar aceștia au „defilat" cu sentimentul de mândrie națională. Nu au lipsit nici colăceii tradiționali, de care copiii s-au bucurat cu frumusețea vârstei lor. Elevii clasei I C, sub îndrumarea doamnei prof. înv. primar Mirela Machedon, au participat la activitatea intitulată „România, te iubim!”, exprimându-și atât dragostea de țară, cât și bucuria de a fi copil și speranța într-un viitor liniștit, senin. Dintre școlarii cei mai mici, cei ai clasei pregătitoare A, sub atenta supraveghere a doamnei prof. înv. primar Gabriela Pisică, au urmărit un filmuleț în care au aflat despre marii români care au dus faima țării în lume, au recitat în cor poezia ,, Sunt român”, au colorat costume populare și au confecționat un steguleț pentru camera lor. Elevii clasei a III-a A au organizat, printre altele, o paradă a costumelor populare. Doamna prof. înv. primar Anca Medeșan a dorit să stimuleze dragostea pentru specificul național, pentru ca elevii să își construiască identitatea europeană neuitând niciodată ceea ce este, de fapt, coloana lor vertebrală: identitatea națională. În același context, elevii clasei a IV-a C, au încercat să răspundă la o întrebare interesantă, formulată de doamna prof.dr. Simona Palasca: „Ce face România specială?”. Aceștia au dat răspunsuri creative, angajându-se în dialoguri constructive despre valorile românești și despre elementele identitare naționale. Mândrii românași ai clasei a II-a D au oglindit prin puterea creativității lor frumusețea costumului popular românesc, la îndemnul doamnei director adjunct Alina Nedelcu, iar piticii clasei I D s-au prins într-o horă mare, după ce au învățat pașii specifici de la doamna prof. înv. primar Nuran Veli. Nu în ultimul rând, elevii clasei a III-a D au fost invitați la șezătoarea „Românași și româncuțe” de către doamna prof. înv. primar Iuliana Vizan, ei întrecându-se în cântece și poezii prin care au redescoperit trăirea românească, dragostea de țară, zâmbetul și voia bună ce ne caracterizează. Elevii clasei a III-a B s-au prins într-un dialog virtual cu Nicu Alifantis, căutând să descopere „România, țara de dor” cu un ghid priceput, prof. înv. primar Neli Dimancea.Nu au lipsit nici invitații. Domnul Maxim Valentin, comandantul Centrului de Instruire, Simulare, Evaluare si Jocuri de război al Forțelor Navale, s-a întâlnit cu elevii clasei a IV-a E și le-a povestit cum este să fii în mijlocul unui teatru de război, ce pregătire trebuie să ai pentru a ajunge să îți reprezinți țara în lume. Îndemnați de doamna prof. înv. primar Mioara Gospodin, organizatoarea evenimentului, elevii au pus întrebări variate, curioși să afle cât mai multe despre ce înseamnă să fii militar.Elevii claselor gimnaziale au creat desene minunate sub îndrumarea doamnei prof. Constantina Lepădatu și au intonat cântece patriotice în cadrul orelor de educație muzicală susținute de prof. Nicu Ferbinte. Sub coordonarea doamnei prof. Marina Târziu, elevii clasei a VI-a B au participat la activitatea „De la Sfântul Andrei la Ziua Națională a României ", având ca scop sensibilizarea acestora față de cele două evenimente, regăsirea valorilor spirituale și naționale, stimularea creativității și originalității. Elevii au realizat desene specifice, creații literare, au recitat poezii, au prezentat materiale realizate în PowerPoint și au finalizat activitatea printr-o șezătoare tematică, în care au fost prezentate concluziile activității. De asemenea, elevii clasei a V-a E au adus un omagiu limbii române creând versuri originale, de o sensibilitate extraordinară, pe urmele marilor poeți români și basarabeni. Coordonatoarea activității, prof. Veronica-Diana Hagi, a dorit să creeze o activitate în care fiecare inimă de copil să bată românește, simțind dragoste pentru elementul cel mai important al identității noastre: limba națională. Elevii claselor a V-a C, a V-a E, a VII-a B au creat desene cu temă istorică, sub îndrumarea doamnei prof. Oana Motoacă.„Școala a fost în sărbătoare.”, a declarat directorul instituției constănțene, prof. Dumitru-Sorin Cernăianu. „Fiecare elev a fost implicat într-o activitate dedicată Zilei Naționale. Au fost rememorate evenimentele istorice care au dus la formarea României mari, au răsunat clasele de cântece patriotice ori populare. Este extrem de important să ne respectăm valorile, să ne cunoaștem istoria și să ne iubim țara, iar aceste lucruri sunt cultivate în școala noastră.”, a adăugat acesta la final.