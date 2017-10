Ziua lui Eminescu, o pagină de Facebook. Şi atât!

1

Ce-ti doresc eu tie........

Pacat, mare pacat ca nu stim sau nu vrem sa-l apreciem pe cel mai mare poet si om de cultura pe care l-a avut neamul nostru. In prezent la mare pret sant globalizarea, multiculturalismul, care sant impotriva a tot ce este ROMANESC (limba,traditii,obiceiuri,cultura romaneasca, folclor, dredinta crestin ortodoxa etc) si se promoveaza prostia, libertinajul, homosexualitatea, incultura. Intr-un cuvant tot ceea ce este in stare sa ne distruga ca popor.