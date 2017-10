"Ziua educaţiei", sărbătorită cu fast la Grădiniţa nr. 45

"Ziua educației", sărbătorită cu fast la Grădinița nr. 45

Școlarii și preșcolarii, împreună cu cadrele didactice, au sărbătorit, ieri, „Ziua educației”. Majoritatea unităților de învățământ constănțene au avut program obișnuit, însă alte unități au ales să marcheze această zi, prin activități inedite. Astfel, preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 45, împreună cu educatoarele, conducerea și tot personalul unității au sărbătorit cu mare fast „Ziua educației”.„Am marcat această zi bucurându-ne că ni se recunosc meritele pe care le avem în formarea copiilor și în educarea viitorilor cetățeni ai acestei țări. Pornind de la deviza, misiunea și viziunea grădiniței noastre, pe care le-am afișat la intrarea în unitate, am marcat pașii spre viitor ai copiilor. De asemenea, am prezentat felicitări tuturor celor care, astăzi (n. r. ieri), sunt aniversați, într-un fel, cadrele didactice”, a declarat Maria Terziu, director al Grădiniței nr. 45.Copiii au participat la multe acțiuni, împreună cu părinții lor. Dimineață, copiilor li s-au povestit câteva lucruri, în clasă, despre ce semnifică „Ziua educației”. Aceștia au avut discuții libere cu cei mari, apoi li s-a prezentat programul. Preșcolarii au participat la diverse concursuri. Unii au participat la desene pe asfalt, alții au fost la concursul de biciclete, trotinete și role. Și părinții au fost implicați, alături de copii. Timp de jumătate de oră, de la 10:30 până la 11:00, părinții au făcut schimb de rolurile cu educatoarele.„Cu o zi înainte, copiii au desenat și au vizionat diferite filmulețe, legate de această zi. Toate desenele au fost expuse în curtea grădiniței, ca fiecare copil să fie mândru de ceea ce a lucrat și să își arate recunoștința și dragostea pentru educatoarea lui. Apoi am avut un spectacol interactiv, susținut de trupa «Amicii», datorită bunăvoinței unei mămici. Toate diplomele ce au fost date copiilor și materialele utilizate la acest eveniment, la fel, le-am dobândit cu ajutorul sponsorizării unor părinți. Suntem foarte încântați de implicarea părinților în aceste acțiuni, ce au marcat această minunată zi, care chiar a fost un succes pentru grădinița noastră”, a mai spus directorul unității de învățământ.