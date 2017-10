Ziua copiilor turci, sărbătorită la Palatul Copiilor

Mâine, la Palatul Copiilor din Constanța vor avea loc o serie de manifestări dedicate Zilei Copilului din Turcia. La ora 11 va avea loc deschiderea oficială, după care se vor organiza concursuri sportive și tematice, câștigătorii fiind răsplătiți cu premii. La acțiunile care se vor derula sub deviza „fiecare copil, o floare”, vor lua parte aproximativ 200 de copii care se vor întrece în concursuri interactive de cultură generală, de compoziție pe o temă dată, de role și biciclete. În spiritul multiculturalității, anul acesta, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Copilului din Turcia, membrii ansamblului „Fidanlar” al UDTR îi vor învăța pe copiii de alte etnii, prezenți la evenimentul de mâine, un dans tradițional turcesc, cunoscut și sub denumirea „Dansul lingurilor”. Din programul zilei de mâine nu lipsește nici momentul degustării produselor tradiționale turcești. Începând din 1928, în fiecare an, în Turcia, Ziua Copilului se sărbătorește la data de 23 aprilie. La aceeași dată, dar în 1920, Parlamentul Turc, întrunit pentru prima dată, a declarat suveranitatea țării. Opt ani mai târziu, Mustafa Kemal Atatürk, primul președinte al Turciei, a dedicat această zi copiilor, proclamând-o drept „Ziua copilului“. De atunci, în fiecare an, la data de 23 aprilie, copii turci sunt sărbătoriți pretutindeni, în lume. Acțiunea de mâine este organizată de către Uniunea Democrată Turcă din România, Inspectoratul Școlar Județean și Consulatul General al Turciei la Constanța.