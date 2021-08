Zilele Porţilor Deschise, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Seria activităților va fi deschisă luni, 2 august, de un seminar, care se va desfășura la sediul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și în cadrul căruia vor fi prezentate lucrări pe teme de astronomie, pe marginea cărora vor fi inițiate o serie de dezbateri. În cadrul simpozionului, un rol important îl va avea interacțiunea cu publicul, toți cei pasionați sau interesați de acest domeniu de activitate putând adresa întrebări în mediul online, evenimentul urmând a fi transmis live pe pagina de Facebook a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.





Activitățile vor continua cu organizarea, în perioada 2 – 4 august, de croaziere la bordul ambarcațiunilor cu vele din dotarea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” - Secția de Pregătire Marinărească și Sporturi Nautice de la Palazu Mare, cu observații la stele în vederea poziționării și recunoașterii aspectului bolții cerești și cu Zilele Porților Deschise, în perioada 5 – 6 august, la sediul central al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, prilej cu care vor avea loc demonstrații cu echipamentele de astronomie achiziționate prin proiect. Activitățile se vor desfășura în fiecare zi în intervalul orar 18.00 – 23.00 și sunt deschise publicului larg.





Proiectul „A joint opened window to the universe mysteries” (UNIMIS) vizează dezvoltarea a trei produse turistice, respectiv „Tabere astronomice”, „Navigare după stele” și „Origini”, elaborarea strategiei de valorificare a patrimoniului natural și cultural prin restaurare și promovare, înființarea unui centru de excelență care să ofere o imagine comună a regiunii Constanța – Dobrich pentru a atrage turiști și organizare de evenimente de comunicare.





Alături de Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, parteneri în proiect mai sunt Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, Muzeul de Istorie Kavarna (Bulgaria) și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța.





