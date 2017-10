Zi neagră în cinematografie!

Ştire online publicată Joi, 05 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Melissa Mathison, nominalizată la Oscar pentru scenariul producției ”E.T. Extraterestrul”, regizată de Steven Spielberg, a murit la vârsta de 65 de ani.Scenarista s-a stins din viață, miercuri, în locuința sa din Los Angeles, după o perioadă de suferință, scrie theguardian.com.Mathison a fost căsătorită cu actorul Harrison Ford între 1983-2004, pe care l-a cunoscut în timpul peliculei „Apocalipsul acum” (1979), și i-a făcut doi copii.Mathison a scris scenariile filmelor ”The Indian in the Cupboard” (1995), ”The Escape Artist” (1982), ”Kick the Can segment of Twilight Zone: The Movie” (1983).