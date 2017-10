Zi liberă pentru părinţi

Zi liberă pentru părinți

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia pentru muncă din Camera Deputaților a adoptat ieri un raport favorabil pentru proiectul de lege privind declararea zilei de început de an școlar ca zi liberă pentru părinți, scrie b365.ro.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de început a fiecărui an școlar ca zi liberă pentru părinții ai căror copii sunt înscriși în învățământul preuniversitar. Respectiva zi ar urma să fie recuperată în următoarele 30 de zile printr-un acord între angajat și angajator.