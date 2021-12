Zeci de elevi de la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, pregătiți pentru viitor prin proiecte Erasmus+

Un număr de 46 elevi coordonați de profesori ai Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia sunt pregătiți pentru viitor prin intermediul mobilităților din Italia, Polonia, Croația și Franța în cadrul proiectelor europene Erasmus+.În perioada 21-27 octombrie, un grup de 12 elevi și 3 cadre didactice au au participat la mobilitatea din Polonia, localitatea Chelmza, în cadrul proiectului LIFE (Living in a fair and inclusive Europe). La mobilitate au participat elevi din România, Franța, Croația, și Slovenia. Programul activităţilor a fost instituit conform obiectivelor şi rezultatelor intelectuale urmărite în proiect: dobândirea abilităților, competențelor și aptitudinilor favorabile incluziunii sociale, în toate formele ei.Acceptarea necondiționată a propriei persoane cât și a celor cu care au interacționat le-a dezvoltat participanților abilitățile de comunicare și negociere. Implicarea activă la activitățile desfășurate și abordarea în mod eficient a noilor situații le-a dezvoltat elevilor sentimentul de autoeficacitate și capacitatea de adaptare personală și socială, dezvoltând stima de sine. Toate acestea contribuie în mod semnificativ la succesul academic și la calitatea vieții persoanei.În perioada 22-26 noiembrie, în cadrul proiectului „Voyage a travers et vers l’autre", delegația liceului nostru formată din 6 elevi și 2 cadre didactice s-a deplasat la Napoli în Italia. Activitățile pregătite de țara gazdă au urmărit integrarea competențelor interculturale prin cultivarea gustului pentru artele tradiționale: dans, gastronomie, meșteșuguri.Elevii din Italia, Turcia, Franța și România, alături de cadre didactice, au luat parte la ateliere de dans, au avut ocazia să prezinte obiecte specifice poporului din care fac parte și care au rămas în patrimoniul cultural mondial. Elevii au participat și la un workshop care a vizat formarea conștiinței inclusive prin teatru și cântec.În perioada 6-10 decembrie, un grup de 8 elevi și 2 profesori s-au deplasat la Beaucaire-Franța unde au întâlnit elevi din Italia, Franța și Turcia în cadrul proiectului european "Voyage a travers et vers l’autre". Pe parcursul zilelor de mobilitate elevii au lucrat în grupe internaționale conform parlamentarilor europeni, analizând situația actuală din diverse domenii, propunând măsuri remediale și chiar un text de lege. Legile propuse au fost discutate în plen și ajustate, apoi prezentate unui deputat al parlamentului european.În perioada 12-17 decembrie un alt grup de 8 elevi și 4 profesori va participa la o mobilitate în Sisak-Croația în cadrul proiectului Erasmus „Coding all together (CAT)". Iar în luna ianuarie 2022 va urma o deplasare în Soissons-Franța cu o delegație de 12 elevi și 5 profesori însoțitori.Participarea în cadrul proiectelor europene dă ocazia elevilor de a se pregăti pentru o carieră de succes, de a lucra în grupe internaționale, de a socializa, de a învăța limbi străine și nu în ultimul rând, de a cunoaște sistemul educațional al țărilor europene. Astfel, elevii sunt pregătiți pentru a deveni cetățeni de nădejde ai Europei.