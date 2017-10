Zece zile până la Tabăra de Pictură „Lucian Grigorescu“

Ultima lună a verii se anunță a fi plină de culoare, armonie și varietate pentru Medgidia. Din 2 august, în orașul străbătut de canalul Dunăre - Marea Neagră vor sosi artiștii plastici invitați la Tabăra Internațională de Pictură „Lucian Grigorescu”.Ajuns la cea de-a XI-a ediție, evenimentul cultural organizat de Primăria Medgidia se va desfășura, anul acesta, în perioada2-10 august. De o mare însemnătate pentru viața cultural-artistică a municipiului, tabăra adună an de an pictori consacrați cu portofolii impresionante, dar și artiști talentați aflați la început de drum. Ediția de anul acesta va fi una a diversității culturale, reunind 14 pictori din șapte țări: Turcia, Irak, Algeria, SUA, Italia, Republica Moldova și România.Tabăra de pictură a luat naștere în semn de respect față de personalitatea marelui pictor Lucian Grigorescu, născut la Medgidia, la data de 1 februarie 1894, dar și din dorința de a îmbogăți patrimoniul cultural al municipalității cu tablourile realizate an de an de artiștii plastici participanți.Deschiderea oficială va avea loc sâmbătă, 2 august, de la ora 18.00, în sala de ședințe a Primăriei Medgidia.