World Teachers’s Day - Journee Mondiale des Enseignants - Ziua Educaţiei

Poate singura zi în care elevii din toată lumea își sărbătoresc dascălii

World Teachers’s Day - Journee Mondiale des Enseignants - Ziua Educației

În fiecare an, pe data de 5 octombrie, se sărbătorește Ziua Internațională a Educației. Prima Zi Mondială a Educatorilor a fost marcată în anul 1994, iar UNESCO a creat această zi pentru a atrage atenția anumitor guverne asupra condițiilor dificile de muncă în care cadrele didactice își desfășoară activitatea, asupra salariilor mici ale acestora. În acest an, Ziua Mondială a Educatorilor va pune accentul pe necesitatea de a planifica o mână de lucru eficace în domeniul învățământului, având în vedere deficitul de personal didactic calificat la nivel mondial. Această zi, sărbătorită în peste 200 de țări, este consacrată personalului didactic, celor care fac educația - educatori, învățători, profesori, denumirea ei fiind World Teachers’s Day în engleză sau Journée Mondiale des Enseignants, în franceză. În România, sărbătoarea este cunoscută ca Ziua Educației. Și în Constanța, numeroase școli organizează o serie de activități culturale și educaționale dedicate zilei. Astfel, elevii Școlii nr. 6 „Nicolae Titulescu” au participat la expoziția de desene „Flori pentru educatori”, au alcătuit panoul tematic „Educația în cuvinte și imagini”, foto-montaje cu activitățile educative desfășurate în anul școlar trecut. De asemenea, ei au efectuat vizitele la Palatul copiilor și au vizionat prezentări în Power Point sub genericul „Educația, darul cel mai de preț”. Șezătoarea literară cu tema „Figura dascălului în literatura română”, concursul „Educație și educatori” și programul artistic „Un cântec pentru învățătorii și profesorii mei” au completat programul. Educația - în dezbatere la orele de consiliere Astăzi, de la ora 15, la Centrul de Documentare și Informare al Grupului Școlar „Gheorghe Duca” Constanța, se va desfășura activitatea „Dialog între generații”, coordonată de prof. Aifer Zapar, prof. Mihaela Mosoiu, prof. Nicoleta Nicola și prof. Teodora Saghin. Elevii vor dezbate, cu acest prilej, tema „Educația - pro sau contra”. Grupul țintă al acestei acțiuni îl reprezintă elevii claselor IX-XII și IX-XII SAM. În deschiderea evenimentului, directorul Grupului Școlar „ Gh. Duca “, prof. Veronica Atanasiu, va vorbi despre dialogul dintre generațiile de elevi și profesori, precum și despre parteneriatul elev-cadru didactic. Miniexpoziție pe tema „Școala viitorului“ Cu ocazia „Zilei internaționale a educației”, Grup Școlar „Dimitrie Leonida” organizează, în perioada 5 - 8 octombrie, o serie de activități prin care își propune să sublinieze rolul școlii și al familiei în educația și formarea copiilor. Printre activități se numără prezentarea unei miniexpoziții de desene intitulată „Școala viitorului”, un concurs de educație civică - „Democrație si toleranță”, activitatea itinerantă prin Europa - „Călătorii prin Europa”, un concurs organizat de profesorii de geografie „Cunoașteți țările si capitalele Europei ?”. De asemenea, elevii vor participa și la un concurs de eseuri, în urma cărora vor fi premiați câștigătorii.