Weekend cu distracţie şi dans, la Constanţa - Capitala Tineretului din România

Programul artistic va fi realizat de rapperul Afo din trupa Cred Că Sunt Extraterestru, alături de MC din echipa acestuia. Artiștii vor pune în scenă un show aparte, în rime, bazat pe interacțiunea cu publicul. Totodată, prezenți vor fi şi membrii trupelor All In One Dance și Revolution Family. Aceștia vor avea cinci momente speciale, dintre care două de tip dance battle, în urma cărora seara se va încheia cu un DJ Mix.





Accesul în cadrul evenimentului este permis doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.





Proiectul #ComeToSEAus este organizat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța (FONT CT), cu sprijinul Primăriei Constanţa, fiind un proiect de interes general finanțat din fonduri nerambursabile.





Programul Constanța - Capitala Tineretului din România 2021 - 2022 are o durată de un an. Acesta a început pe 2 mai 2021 și se va finaliza pe 1 mai 2022, fiind guvernat de Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTCluj), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR).





Tinerii, dar şi constănţenii la a doua sau a treia tinereţe sunt aşteptaţi, duminică, 19 septembrie, în Portul Tomis, pentru o după-amiază de distracţie şi dans. Şirul evenimentelor din cadrul programului #ComeToSEAus Cool continuă, de la ora 15.30, în zona On Plonge, cu ediţia „Showcase Edition”.