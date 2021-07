Week-end cu dans, muzică şi mişcare în aer liber, în centrul Constanţei

Dansul și distracția vor crea o atmosferă de neuitat sâmbătă seara. Începând cu ora 19.00, dansatorii ansamblului Total Dance Center și Corina Tiron vor oferi o lecție deschisă de dansuri tradiționale. De la ora 20.00, vom putea asista la o reprezentație de street dance susținută de școala de dans All In One Dance.





Seara de duminică va fi deschisă la ora 19.00 de ansamblul Can Renkler al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Grupul ne va prezenta o varietate de dansuri tradiționale ale tătarilor. În continuare, formația de muzică Melodyʼ 20 din Constanța va susține un recital de muzică instrumentală. Vor fi interpretate melodii devenite hituri. Din repertoriu vor face parte piesele: „Give me your heart tonight” a lui Shakinʼ Stevens, „Stand by me” a lui Ben E. King, „Living next door to Alice” - Smokie, „Have you ever seen the rain” - Creedance Clearwater Revival, „I got you” - Cocoon și Lola Marsh, „Suona Chitarra” - Carmello Zappula, „Wonderful tonight” - Eric Clapton, „Stumblinʼ In”,” Gipsy Queen” - Chris Norman, „Goodnight moon” - Shivareé, „Che Sara” - Ricchie E Poveri, „Lorelei” - Scorpions, „Bésame Mucho”, „Baila Chilly Cha Cha” - Jessica Jay.De asemenea, şi în acest weekend iubitorii de sport pot lua parte la activități antrenante. Sâmbătă și duminică, începând cu ora 18.00, vor avea loc meciuri de minibaschet. Iar, de la ora 19.00, terenul va fi liber pentru cei care doresc să joace baschet.